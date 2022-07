Stoper Plzně hlásí: Jsem zpět! Tu situaci jsem ale dlouho kousal, přiznal Kaša

„Tu situaci jsem kousal dlouho. Eduardo mi skočil na nohu a bylo zle. Bylo to takové nešťastné, ale stalo se. Nic už s tím neudělám a jedu dál. Pochopitelně, byl jsem zklamaný, že jsem do zápasů nemohl naskočit. Ale samozřejmě jsem rád, že jsme titul získali," podotkl Kaša.

Rekonvalescence proběhla podle představ, po třech týdnech individuální přípravy se zapojil zkraje tohoto týdne do tréninku s týmem. „Všechno šlo podle plánu, doktoři a fyzioterapeuti se o mě dobře starali. Měl jsem výbornou péči. Hrál jsem jenom patnáct minut, abych se chytil a oťukal si to. Cítím se dobře, ale zákonitě mám nějaké rezervy. Do startu ligy bych měl být ale stoprocentně fit," věří Kaša.