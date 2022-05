Bitvu o titul má nyní v rukou muž s Viktorií! Je Koubek poslední nadějí pro Slavii?

V závěrečném kole nadstavby je sice čeká ještě doma Ostrava, experti však mají jasno: jestli má Viktorie zakopnout, pak jedině ve středu s Hradcem Králové. Její osud tedy třímá v rukou kouč, který má už sedm let její jméno vytetováno na pravém předloktí.

„Když jsem do Plzně přišel, pronesl jsem, že když uděláme titul, nechám si udělat malé tetování. Jako památku na výhru. Skrytě, do pár centimetrů. No, a pak jsem byl v průseru," vyprávěl po letech s úsměvem Koubek.