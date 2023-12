Boleslav si se sněhem poradila i za pomocí traktůrku. Je toho už moc, ulevil si Kulič

Už se mělo hrát, ale po hřišti na stadionu v Mladé Boleslavi ještě těsně před nástupem obou mužstev jezdil traktůrek, za kterým bylo zavěšené hrablo, a odklízel čerstvě napadaný sníh z hrací plochy. „Co to tady máte za počasí,“ pravil rozverně na tribuně šéf západočeského klubu Adolf Šádek.

Středočeši dělali, co mohli. Když byl sníh pryč, šlo se na věc. První půle byla ale pro hráče komplikovanější, protože dál chumelilo. Zelený trávník se pozvolna ztrácel pod bílou pokrývkou, hráči měli pohyb i ovládání míče těžší. „Nebylo to nejlehčí, ale to je prostě fotbal. Snažili jsme se s tím poprat co nejlépe,“ podotkl obránce domácích Martin Suchomel.

„V Liberci jsme to zažili horší, tam to byla katastrofa. Sníh se nabaluje na balon, na kopačky, míč odskakuje od nohy. To je špatně. Udělali jsme maximum, bohužel sníh nám do toho hodil vidle. Ve druhém poločase to bylo v pohodě,“ uvedl kouč Boleslavi Marek Kulič.

O přestávce šel tedy traktůrek do akce znovu. Po ní sněžení ustalo a hrálo se už bez jakýchkoliv potíží. „Trávník byl výborně připravený, nepochybovali jsme o tom, že se hrát bude. Nic jiného nepřicházelo do úvahy. Znám zdejší trávníkáře. Vím, že jsou skvělí a že je tu jedno z nejlepších hřišť v republice. Věděl jsem, že i když bude takovéto počasí, zvládne se to. Vím, že je tu skvělá péče o hřiště,“ vychvaloval soupeře za nachystaný pažit trenér Plzně Miroslav Koubek.

„Musím strašně poděkovat našim trávníkářům, hřiště od rána vypadalo luxusně. Bohužel přišla sněhová přeháňka, nejdřív měla skončit v pět hodin, pak chumelilo déle. Debatovali jsme se soupeřem, rozhodčími i televizí, ať se začátek posune o pět minut, že se hřiště po rozcvičce shrne, aby se dal hrát fotbal. Udělali jsme maximum, hřiště bylo fantastické,“ popisoval Kulič.

Rozladění ze situace z něj ale bylo patrné. Boleslav o víkendu doma s Karvinou kvůli sněhové nadílce nehrála, čtyři dny poté už ve vlastní aréně nastoupila. Ale jak Kulič popsal, hodně se to před zápasem řešilo. Delší zpoždění začátku výkopu, třeba o půl hodinu, moc nepřicházelo v úvahu. „Už pět minut byl problém. Ale já jsem malý pán,“ krčil rameny boleslavský trenér. „Plzeň pořád cestuje a aby se to rušilo nebo posouvalo? Je toho už moc, všichni jsme z toho pěkně nasr…,“ ulevil si Kulič k obstrukcím, které počasí způsobuje.