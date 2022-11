Bořil už byl v bagu, Holeš může jezdit jen na kole. Jak to vypadá s marody Slavie?

„Pořád se to nelepší, má klidový režim. Jediné, co může, je jezdit na kole. Probíhají různá vyšetření a konzultace, máme příslib, že začne zimní přípravu," popisuje Holešovu situaci Trpišovský.

„Sundali mu krunýř, začal běhat. Myslím, že během ledna by se mohl zapojit do týmového tréninku. Uvidíme, jak to bude mít s hlavičkováním a souboji, zranění v obličeji má sice v pořádku, ale měl zlomený obratel, krk rozhýbává. Zatím nevíme, jaký to bude mít vývoj," říká opatrně kouč sešívaných.