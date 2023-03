Brankář Berkovec držel Zbrojovku nad vodou. Měl jsem i štěstí, za bod musíme být rádi, tvrdí

„Kdy jsem to měl nejtěžší? Asi při šanci Simerského, kterou jsem chytil dost nególmansky. Míč jsem vyrazil loktem. Měl jsem u toho hodně štěstí," připustil Berkovec. Zlikvidoval i sólo někdejšího reprezentačního útočníka Kozáka. „Postupoval na mě sám. Vždycky mě ale učili, že on je pod tlakem, protože musí něco vymyslet. Zdálo se mi, že už mu po dlouhém sprintu docházely síly. Vystřelil špatně," poradil si také s další vyloženou střeleckou příležitostí mužstva z Baťova města.

Věděl, že kdyby soupeř vedl 2:0, už by to Brňané měli těžké. „Když to bylo pořád jen o gól, měli jsme stále šanci. A ke konci se ukázalo, jak je Řezňa pro nás obrovsky cenným hráčem," usmíval se Berkovec.

Prozradil, že i tak zavládlo v kabině Zbrojovky po závěrečném hvizdu zklamání. „Hrozně moc jsme chtěli vyhrát a napravit nepovedený pohárový duel v Českých Budějovicích. Ale vzhledem k průběhu střetnutí musíme být rádi i za bod. Náš náskok na Zlín se neztenčil," našel na plichtě největší pozitivum.

Brněnský kouč Richard Dostálek Berkovce pochválil. „Za stavu 0:1 jsme museli otevřít hru. Zlíňané vyráželi do brejků a on nás držel nad vodou. Díky němu jsme stále živili naději na dobrý výsledek," tvrdil. Také on nakonec remízu bral. „Vždyť v nabité ligové tabulce se každý bodík počítá," uvědomuje si.

Ocenil i Řezníčka, který prodloužil do sítě míč po Ševčíkově střele. Ta by zřejmě také skončila gólem. „Kuba se zachoval jako správný střelec, který útočí na vstup do Klubu ligových kanonýrů," mínil Dostálek. Řezníček vstřelil už svoji patnáctou branku v tomto prvoligovém ročníku, do kýžené stovky mu jich zbývá již pouze šest.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Zleva Dominik Simerský ze Zlína a Jakub Řezníček z Brna v souboji.Foto : Patrik Uhlíř, ČTK

Trenér Zbrojovky zaznamenal, že úvodních dvacet minut brněnští příznivci na protest proti mizernému výkonu jejich týmu ve středečním utkání MOL Cupu na jihu Čech svoje mužstvo nepodporovali. Vadilo jim i to, že na stadionu Dynama nastoupili Brňané v silně kombinované sestavě. „To, že jsou fanoušci nespokojení, akceptuju. České Budějovice se nesmějí už opakovat," předsevzal si Dostálek.