Brankář Boleslavi vzal po hrubce prohru na sebe, Hoftych se zlobil nejen na něj

„Nevymýšlel jsem. Ocitl jsem sám a chtěl jsem to zkusit. Když jsem viděl, jak balon letí a jak se brankář staví, říkal jsem si, že by do brány mohl propadnout. Nakonec se tak opravdu stalo, přišla euforie. Tohle byla otázka štěstí, ale zase kdo nevystřelí, gól nedá," culil se Smrž.