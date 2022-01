Brankář Zlína Dostál se po zranění chystá zabojovat o post jedničky. Na jaře půjde o každý bod, tvrdí

Na sklonku uplynulého roku jste se představil v exhibičním utkání v Otrokovicích. Už vás tedy vůbec nic netrápí?

Naštěstí ne. Nemám již žádné omezení. Dokonce jsem absolvoval na betonu i všechny běhy, které jsme měli po vánočních svátcích naordinované.

Rekonvalescence se ovšem po artroskopii notně protáhla. Dokonce vám prý hrozila reoperace...

Je to tak. Už byla skoro na spadnutí. Stal se ovšem asi malý zázrak. Dostal jsem koronavirus a musel jsem kvůli tomu na dva týdny do karantény. Tím se pozdržela. V té době jsem měl v koleni plazmu a píchali mi různé injekce. Všechno si asi nějak sedlo. Poté, co jsem se covidu zbavil, už nebyla reoperace potřeba.

Jak jste snášel čtyřměsíční období, během něhož jste nemohl do branky?

Bylo to hodně těžké. Tak dlouhou přestávku jsem původně rozhodně nepředpokládal. Poslední měsíc jsem už hrozně moc myslel na návrat, avšak všechno má pochopitelně svůj čas.

Sledoval jste ligové zápasy Zlína?

Samozřejmě. Viděl jsem úplně všechny. Buď z hlediště nebo u televize, což pro mě bylo hodně nezvyklé. Někdy jsem se radoval, jindy zase smutnil. Tak to ve fotbale chodí. A pokaždé jsem je hned rozebíral se spoluhráči i s trenéry.

V závěru podzimu se v brance chytl Matej Rakovan. Bude pro vás o to těžší vydobýt si zpátky post prvního gólmana?

Snadné to rozhodně mít nebudu, vždyť Raky podával výborné výkony. Já udělám v přípravě maximum, abych se dostal do co nejlepší formy, a byl připravený týmu ve druhé polovině sezony co nejvíc pomoct. Prvním předpokladem je, abych už zůstal zdravý. Věřím, že veškeré zdravotní trable jsem si již odbyl.

Měl jste během nucené pauzy aspoň víc času na vaši vášeň, jíž je pálení slivovice?

To je snad jediné pozitivum. Podobně jako v předchozích letech jsme sklidili úrodu a udělali si nějaké zásoby. (úsměv)

Vadí vám, že celou zimní přípravu absolvujete výhradně v Česku na umělé trávě?

Když bude trochu slušné počasí, tak bychom se měli dostat i na přírodní. Soustředění v zahraničí mají zvlášť v této covidové době svoje pro i proti. Mě trochu mrzí, že se na rozdíl od loňska do Turecka nevydáme. Před rokem jsme tam našli pro přípravu výborné podmínky.

V tabulce nejvyšší soutěže figurujete na jedenáctém místě s pouhým tříbodovým náskokem na čtrnáctou příčku, která bude znamenat účast v baráži o záchranu. S jakou ambicí půjdete do jarní části?