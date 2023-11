Bučení a nadávky z kotle olomouckých fandů. Na Traorého celý poločas, zlobil se gólman Karviné

„Nadávky na Traorého jsem nezaslechl. Ti lidi…, je asi zbytečné to komentovat. Nevnímám to, už je mi úplně jedno, co skandují,“ reagoval útočník, který v Olomouci zahájil profesionální kariéru a v dresu Sigmy v lize vstřelil v 56 zápasech 17 gólů.

„Je to jejich volba. Už jsem si na to zvykl,“ řekl po utkání útočník, jenž se marně na hrotu snažil konečně protrhnout střeleckou smůlu, která jej po příchodu do Karviné provází. V aktuálním ročníku zasáhl do dvanácti utkání, vyslal šest střel, na gól ale stále čeká. „Samozřejmě si přeju, ať to přijde co nejdříve, ale bohužel ty šance ani nepřicházejí. My si je pomalu ani nevytvoříme. Je to těžké. Uvidíme, snad třeba příští zápas,“ řekl Doležal.