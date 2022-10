Byli jsme lepší, rozhodla ale efektivita a náš nedůraz, štvala další domácí porážka Vrbu

„Ty zpackané vstupy do poločasů to utkání hodně ovlivnily. Na druhou stranu – to, co jsme dneska nedali... V útočné fázi jsme odehráli možná nejlepší utkání na domácím hřišti, ale prohráli jsme 1:2. Jsem zklamaný, že z takového zápasu nemáme ani bod. Je to špatné," hledal slova jen velmi těžce trenér Baníku Pavel Vrba.

Baník dominoval ve všech herních dovednostech. Měl více střel (na branku 6:3, celkově 19:5), více rohů (15:5) a byl lepší i v držení míče (56:44 procentům). Body ale nebral. „Radši bych měl body než patnáct nebo kolik střel na bránu, patnáct rohů a jeden gól. Statistika hovoří jasně: bylo to naše nejofenzivnější utkání v sezoně. Ale produktivita byla špatná, mrzí mě to, protože za výkon jsme si body zasloužili," promítal si v hlavě utkání Vrba.

Foto: Sznapka Petr, ČTK Zleva Nemanja Kuzmanovič z Ostravy a Patrik Hellebrand z Českých Budějovic.Foto : Sznapka Petr, ČTK

Jenomže nezvládnuté vstupy do poločasů utkání nasměrovaly úplně jinam, než si ostravský trenér přál, že se výsledky Baníku po reprezentační přestávce budou ubírat. „Určitě, zvlášť po výsledcích, které jsme měli i před pauzou. Domácí zápasy jsou zklamáním. Hrozně nerad hodnotím góly přes média, patří to spíš do šatny. Ale určitě u obou jsme udělali hrubé chyby," poukázal Vrba.

Jinak toho hráčům neměl moc co vytknout. „Je to jiná porážka než ty předešlé. Minule jsme nedominovali jako dneska. Přiznám se, že nemám statistiky z minulých zápasů, ale až na držení míče jsme dneska byli v dalších věcech lepší. Přesto pak vidíte, že nakonec rozhoduje efektivita a nedůraz. Soupeř dokázal šance využít," hodnotil Vrba.

Velké šance spálil navrátilec do sestavy Ladislav Almási, dvakrát trefil tyčku střídající Muhamed Tijani, jednou i Nemanja Kuzmanovič. „Asi nám nebylo souzeno. Některé situace mohli hráči nicméně řešit s větším klidem. Přišlo mi, že jsme občas zbytečně spěchali. Možná jsme mohli být trošku trpělivější. Šancí jsme měli opravdu spoustu, za mého působení tady si takové utkání nevybavuju. Z předfinální fáze nebo z nasazení nemůžeme být zklamaní, mrzí nás koncovka," měl jasno Vrba.

Foto: Sznapka Petr, ČTK Trenér Ostravy Pavel Vrba během duelu s Českými Budějovicemi.Foto : Sznapka Petr, ČTK