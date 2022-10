Nejtěžší moment? Posledních pětadvacet minut, smál se gólman Budějovic Janáček

Mladý gólman ještě na jaře působil v druholigovém Táborsku a v Ostravě chytal teprve šesté ligové utkání. Jako vyplašený zajíc ale nepůsobil. „Jsem strašně rád, že mě trenéři podrželi v brance a doufám, že jsem to alespoň trochu splatil. Určitě to pro ně po těch třech předešlých porážkách nebylo snadné rozhodování," vykládal.

Janáček lapil šest střel, kapituloval pouze v závěru, kdy jej hlavou překonal střídající Muhamed Tijani. Dalších třináct ran mu prosvištělo kolem branky, nebo je zastavila jedna z tyčí. „Já ani nevím, kolikrát to bylo. Byl jsem úplně v transu a snažil jsme se soustředit jen sám na sebe. Vím, že jedna tam byla potom, co střílel Tiji (Tijani), se kterým jsem na jaře byl v Táborsku. Trefilo mě to do nohy, do ruky a šlo to do tyčky a pak se to vykutálelo po čáře pryč. Pak ještě vím, že jsem se tam nějak přesouval a už na kolenou jsem to, ani nevím jak, konečkama prstů dal na břevno. Málo takových zápasů jsem zažil a jsem moc rád, že se mi povedl. Ale tím, jak nás Baník na konci tlačil a kolik měl šancí byl ten zápas strašně dlouhý," smál se 22letý gólman.

Budějovice i Baník jsou v podobné pozici. Doma se jim nevede a body sbírají především venku. „Víme, o čem to je, když kluci hrají venku ve větším klidu než doma. Nakonec my jsme venku vyhráli všechny utkání a doma nic. Ne, že bychom na to nějak zásadně spoléhali, ale trochu jsme s tím, že Baník to doma před vlastními fanoušky nemá jednoduché, kalkulovali," přibližoval strategii trenér Jihočechů Jozef Weber.

Foto: Sznapka Petr, ČTK Trenér Ostravy Pavel Vrba během duelu s Českými Budějovicemi.Foto : Sznapka Petr, ČTK

K vítězství hosté nakročili skvělými vstupy do obou poločasů. Úvodní gól vstřelil z první střely po osmdesáti vteřinách hry Daniel Haise, vedení v páté minutě druhé půle navýšil po dalším nedůrazu v defenzivě Baníku Slovák Lukáš Čmelík.

Ostrava v závěru přes silný tlak už jen snížila. „Těch posledních pětadvacet minut bylo fakt těžkých. Při každém útok Baníku bylo vidět, že mají obrovskou sílu a je jen otázka času, kdy začnou vyhrávat. Ale jsem rád, že nevyhráli dneska," culil se Janáček.