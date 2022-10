Bývalý kouč promluvil o spolupráci s Rosickým. Konec ve Spartě ho dodnes bolí

„Pro mě jako pro trenéra byla spolupráce s Tomášem skvělá. Co se týče oponentury, jeho klidu. Bylo to tvrdé, dávali jsme si zpětnou vazbu. Na tom si hodně zakládám, toužím se naučit dávat dobře zpětnou vazbu. Aby to nebyla jen kritika, nebo abych jen nemazal někoho v medu," prozrazuje Saňák. „Spolupráce sportovního ředitele s trenéry byla výborná, byla tam každodenní komunikace, sledování tréninků," chválí kouč.

A to všechno přes to, že on i trenér Václav Jílek, skončili v letenském klubu předčasně a Saňák tvrdí i nečekaně. Ze strany sportovního ředitele Tomáše Rosického nepřišel žádný signál, že by se chystala trenérská rošáda. „Nic jsme netušili. Tomáš byl s námi i na soustředění. Po něm jsme si ho vyhodnotili a došli jsme k tomu, že jsme se posunuli," prozrazuje expert v Přímáku.

Trenér Pavel Hapal vzpomíná na příchod do Sparty i konec angažmá. V pořadu Přímák diskutuje i o současném kouči Letenských.Video : Sport.cz

A po prvním jarním kole přišel šok. „Byli jsme odvolaní. Do teď je to pro mě bolestivé, protože jsem se několikrát dočetl, že jsme předávali Spartu na devátém místě, takové lži a nerespekt," zlobí se Saňák a zdůrazňuje, že na Letné skončili v době, kdy byla Sparta pátá.

Rozhodnutí vedení nerozporuje. „Na to mají šéfové Sparty právo, mohou udělat cokoliv. Spíš mi vadí důvod, že jsme měli i v přípravě nedobré výsledky. Ale kdyby nám to dopředu řekli, tak nezkoušíme hráče z béčka. Bylo to nečekané. Že by třeba řekli, musíte vyhrát, nebo končíte, to neproběhlo," vzpomíná Saňák.