RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: VAR na Spartě hrubě chyboval. Teč musel vidět i fanda v hospodě po deseti pivech

Zápas Sparty s Hradcem se bude řešit hlavně kvůli rozhodnutí videorozhodčího u rozhodující branky. Mrzí mě to, protože držím palce Radku Příhodovi a jeho komisi věřím. Chce to čas, aby mladí rozhodčí sbírali zkušenosti, ale když se stane taková věc, hodně to vnímání výkonů rozhodčích kazí, což je škoda. Třeba rozhodčí Starý na Slavii odvedl kvalitní výkon, ale musíme si přiznat, že chyb rozhodčích je zatím hodně. Na Spartě se u Kuchtova gólu chyboval VAR tak, že to musel vidět i frajer v hospodě na černobílé televizi po deseti pivech.

Když se budu věnovat hře Sparty, opět nastoupila v rozestavení čtyři, čtyři, dva a opět to nefungovalo. Důkaz přišel ve chvíli, kdy dostal Čvančara červenou kartu. Kuchta sám na hrotu ožil, bylo vidět, že potřebuje svůj prostor. Chodil si pro balony, napadal. I když se mohlo zdát, že Kuchta s Čvančarou mohou hrát spolu, tak ti dva si prostě nedokážou vyhovět. Asi by samotnému bylo lépe na hrotu i Čvančarovi, a to je tam ještě Juliš, který je dle mě více adaptabilní a je schopný vytvářet lepší prostor pro druhéjo útočníka. Sparta se každopádně v deseti zvedla, a zdá se mi, že i kdyby Kuchtův gól neplatil, tak by byla schopná vyhrát.

Hradec ukázal, že proti lepším soupeřům hraje dobrý fotbal. Na Spartě měl víc šancí než za poslední tři zápasy dohromady. Úplně dal zapomenout na odchod Vlkanovy. Vidět byli Vašulín a Kubala, hodně nahoru šli třeba Kodeš a Smrž. Od minulého roku udělal celkově Hradec velký progres díky zkušenostem nasbíraným z těžkých zápasů, jen zatím chybí, aby proměňoval šance. I trenér Koubek ví, že mohl jeho tým na Letné vést třeba 3:0.

Hodně sledovaný byl návrat Ládi Krejčího. Bylo znát, že mu chybělo herní vytížení, ale je to bojovník, kapitán. Před rozhodujícím gólem tečoval míč a nepřiznal to. V téhle situaci je snadné ho odsoudit, ale hráč je v zápalu boje, v emocích. Stejně jako nevnímá rány, nemusel vnímat ani tu teč. Měl se přiznat, ale odsuzovat ho kvůli tomu nebudu. Přiznat takovou věc je na Cenu fair play.

Na Slavii jsem byl osobně. Přehrála Liberec. Pohybem hráčů, neustálou rotací, byla vidět individuální kvalita na straně Slavie. Ta jednoznačné dominovala proti týmu, který musel nastoupit bez hráčů, kteří jsou ve Slovanu ze Slavie na hostování. Já bych nechal rozhodnutí na samotných hráčích, zda chtějí proti svému klubu hrát. I tak bych ale čekal, že bude Slovan v Edenu odvážnější a více to Slavii znepřijemní, i když víme, že to není jednoduché. Hlavně v úvodu utkání vítězila obrovská kvalita a herní zkušenosti.

Koho bych chtěl pochválit, tak to je stoper Ousou. Jeho herní sebevědomí roste. Jeho řeč těla, rychlost, to je prostě evropská extra třída, byl jsem z něj nadšený a dle mě je to pro Slavii nyní stoper č. 1, a přestože Liberec hlavně v první části zápasu nebyl dopředu tolik nebezpečný, obránci musejí být neustále koncentrovaní, mít kvalitní rozehrávku a přečíslovat soupeřův blok. Pro mě samotného byla taková utkaní na koncentraci težší, než když nás soupeř přehrával či byl aktivnější a hráč bývá v neustálém zápřahu. Po vystřídaní Rondiče Kozákem sice začal být Slovan odvážnějši a pohyblivější, nicméně Slavia si zápas už v klidu pohlídala, i když nenavázala na gólové hody z předchozích domácích zápasů.

První zůstala Plzeň, ale Bohemka jí to nedala zadarmo. Možná mohli Západočeši kopat penaltu, dala se pískat, na druhou stranu Viktorku podržel gólman Tvrdoň, který zvládl zápas skvěle a nyní ho v úterý čeká opravdový křest ohněm na Bayernu v Lize mistrů. Gól Klokanů dal Drchal, který je v klubu na hostování ze Sparty a přimesl do hry spousty energie a myslím, že Bohemka byla blíže k vítězství, což přiznal i trenér Bílek. Drchal je dalším z letenských hráčů, kteří v jiných klubech ožili. Jsou pod menším tlakem, dostávají více prostoru a nabírají herní sebevědomí. Třeba právě Slavia má zřejmě nejvíce hráčů na hostování ať už v první, či druhé lize, a já jsem zastáncem toho, aby takto sbírali zkušenosti a herní praxi v dospělém fotbale.

Slovácko vyhrálo derby ve Zlíně. Ukázaly se jeho zkušenosti a pomohla i reprezentační přestávka, kdy hráči mohli nabrat sílu jak fyzickou tak mentální, přestože zápas byl vyrovnaný, tak ho v závěru dokázali strhnout na svoji stranu. Třetím rokem hraje Slovácko v lize nahoře, pomáhají mu i zápasy v Konferenční lize a nasbírané zkušenosti může zúročit.

Líto je mi Baníku, hlavně jeho fanoušků. Tým si vypracoval neuvěřitelné množství šancí a opět nedokázal doma zvítězit. Myslím, že trenér Vrba je z toho všeho už pořádně nešťastný a stále má na čem pracovat.

Fanoušci se mají na co těšit i v dalších dnech. Plzeň čeká svátek, když se ukáže v Lize mistrů na Bayernu, v Evropě čekají další bitvy Slovácko a Slavii. No a o víkendu už tu zase bude liga, kdy bude jistě padat zase spousta krásných gólů. Tak hurá na stadiony.