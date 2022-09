České kluby by mohly víc profitovat z afrických hráčů, ale chce to systém, upozorňuje kouč

Ten vedl řadu hráčů, kteří se pak z Česka přes další štace dostali do věhlasnějších soutěží, třeba do Premier League, jako to dokázal Bony Wilfried. „Jak s takovými hráči jednat? Jednoduše, mluvit s nimi, motivovat je a být k nim férový. Když to hráč vycítí, ocení to," tvrdí dvaapadesátiletý kouč.

Jako první nakoukl do české nejvyšší soutěže v létě 1990 zambijský útočník Timothy Mwitwa, odehrál v rudém dresu jen sedm zápasů. Pak se vrátil domů a v pětadvaceti letech spolu se spoluhráči z reprezentace tragicky zahynul při leteckém neštěstí.

Od té doby měl ale celou řadu následovníků. Fanoušci jistě na první dobrou vypálí jména jako Kennedy Chihuri, Mickaël Tavares, Tijany Belaid, Gyan Baffour, Bony Wilfried, Costa Nhamoinesu či Leo Kweuke.

Pro hráče z Afriky je fotbal hlavní náplní života v Česku, do země přišli proto, aby se prosadili a posunuli se třeba za lepším angažmá. „Všechno funguje, když hráč vidí, že se trenér snaží vytvořit mu servis a posunout ho dál. Já jsem na klucích cítil snahu spolupracovat. Když byla spolupráce dostatečně dlouhá, tak se kluci zlepšili a posunuli," líčí

Jedním dechem také říká, že africké posily potřebují čas a musí se s nimi trpělivě pracovat. A to nejen na hřišti, ale i ve volném čase. České kluby však často myslí jen v rytmu sobota-sobota. „S posilami z Afriky je hodně práce, kterou kluby většinou neudělají. Nebo to třeba zkusily a nevyšlo to, tak dají od projektu ruce pryč," lituje Hašek.

Je přesvědčený o tom, že dlouhodobá práce s mladými africkými fotbalisty by mohla znamenat pro kluby pomyslný jackpot. „Kdyby se do toho všeho dal systém, od dobrého výběru hráčů na místě a dobré práce s hráči tady, tak jsem přesvědčený, že by z toho české kluby mohly mít sportovní a ekonomický profit. Samozřejmě se ale bavíme o práci v řádu let," myslí si Hašek

Upozorňuje, že všichni si musí uvědomit, že hráč z Afriky přijde do jiné kultury, do země jiných mravů a zvyků. Má problém se adaptovat a kluby to vše vnímají jako velké riziko. Českým klubům scházejí zkušenosti při získávání takových posil a často sázejí na náhodu.

„Myslím, že je v těch hráčích ohromný potenciál, neobjevený a nevyužitý. Nebo tedy on je objevený, ale je tam tolik proměnných a úskalí. Přivedeš kluka, co mu je 17, a může trvat řadu let, než se ukáže v prvním týmu. Než předvede tu svoji přidanou hodnotu a ukáže, že se ten krok sportovně i ekonomicky vyplatí," naznačuje možné úskalí. Jednodušší je prý situace tehdy, když už hráč má za sebou působení v jiných evropských klubech.