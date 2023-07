Chceme vychovávat rozdílové hráče pro Ligu mistrů, hlásí nový majitel Plzně

Ve Viktorii má nově většinový podíl je firma s oficiálním názvem FCVP GmbH. V ní hlavní část, téměř 38 procent, drží společnost Delli Sport Invest AG a za ní stojí právě Dellenbach. Muž, jenž vstoupil do klubu milionářů díky provozování sítě myček aut, se rozvoji mladých fotbalistů věnuje intenzivně od roku 2010. Před třemi lety se stal šéfem mládeže FC Basilej. v roce 2022 vstoupil kapitálově do rakouského prvoligového klubu TSV Hartberg, kde buduje a řídí velkou akademii. Švýcar je navíc předsedou druholigového rakouského celku SV Lafnitz.

Máme prostupnost po našich akademiích, což je pro hráče velká výhoda. Následně existují čtyři různé platformy. To je v rámci Evropy jedinečné a našim úkolem je naučit se s tím pracovat. To jistě nějaký čas potrvá. Moje vize je, aby se hráči měli možnost každých šest měsíců posunout na další úroveň, pokud tedy budou mít výkonnost a další platforma bude pro ně ideální. Od akademie je jasné, jak to bude vše vypadat, máme jasné struktury a cesty. Největší ztráta fotbalistů je při přechodu do profesionálních týmů. To je důvod, proč máme Hartberg, druhou rakouskou bundesligu a Plzeň. Určitě hráče z akademie uvidíme v prvním týmu Plzně častěji a častěji.