GLOSA: Zatím jen příprava. Plzeň ale zase baví

Předně: Plzeň se pod Koubkem vrátila ke své DNA. Tedy k útočnému stylu. Od něj totiž na jaře razantně ustoupila. Donekonečna nakopávané pasy na hrot měly za následek kolaps. „Připomíná mi to působení ve Slovácku, kdy jsme hráli hodně nahoře a dávali spoustu branek. Hrajeme ofenzivněji," pochvaloval se po nedávném přátelském utkání s Karlsruhe (3:0) útočník Jan Kliment. V podobném duchu mluví všichni viktoriáni. Třeba kreativní štírek Adam Vlkanova, kterému model hry na náhodu neseděl. Teď, stejně jako další hráči, pookřál.

Byť šlo o přípravu a za soupeře měla Plzeň až na Kodaň týmy z druhých lig (české a německé), bije do očí počet vstřelených gólů - 25 v šesti zápasech. Po třech brankách dala Hamburku, Karlsruhe i v páteční generálce dánskému mistrovi FC Kodaň (3:2).

Koubek, jehož příchod byl mnohými zpochybňován, jako by polil Západočechy živou vodou. Vypadá, že právě sázka na muže, který sám sebe označuje v Plzni za přechodného trenéra, byla pro nyní už menšinového vlastníka klubu Adolfa Šádka trefou do černého.

Vyhlášený pedant s pevnou rukou dokázal v mužstvu znovu zažehnout jiskru. Tréninky mají „šťávu", nejpoužívanějšími slovy během nich jsou intenzita a vysoké tempo. Kouč dokázal do svěřenců implantovat sebevědomí a víru, že nastoupená cesta je správná. Viktoriány fotbal zase baví.

Jisté místo v sestavě týden před vstupem do nové sezony má pouze brankář Jindřich Staněk a kapitán Lukáš Hejda. Ostatní jsou v napětí. I to se pozitivně podepsalo pod úspěšnou přípravu. Ti, co za předchozího kouče Michala Bílka leštili lavičku, větří šanci.