Chci pomoct Baníku i sobě. Věřím, že ve Slavii jsem ještě neskončil, říká posila Ostravy Plavšič

Vždy to byl klub, který hrál nahoře a těžce se tu hrálo před těmi fanoušky. Baník nezačal dobře sezonu, snad nám výhra pomůže a začne se nám dařit. Baník je obrovský klub s historií, to jsem věděl. Když mi zavolal trenér Vrba, tak jsem už nic jiného neřešil a chtěl jsem jít tady.

Trenér Vrba s úsměvem naznačoval, že se zas až tolik neznáte, že jste se ve Spartě jen párkrát potkali a pak jste se rozhodl odejít do Slavie. Jak to je?

Znám ho a vím, co od něj čekat. Už několikrát jsem řekl, že pod trenérem Vrbou jsem hrát svůj nejlepší fotbal. Mám rád trenéra, který chce hrát ofenzivní fotbal a chce dávat hodně gólů. Pro mě je to skvělý trenér a vyhovuje mi.

Jo, Kuzma je můj velký kamarád. Vídávali jsme se, i když přijel do Prahy. Kuzma mi řekl hodně dobrých věcí o Baníku. Že je tu dobrá parta a že neudělám chybu, když sem přijdu. Do toho zavolal Vrba a jsem tu. Doufám, že se nám bude dařit.

Ne to, ne. Je to pro mě dobrý, ale já už umím česky. Kdyby to bylo na začátku mého působení v Česku, tak by mi to asi hodně pomohlo a samozřejmě jsem rád, že je nás tady více. Ale bavíme se mezi sebou všichni. Neděláme party, jsme jako jeden tým a myslím, že to proti Pardubicím bylo vidět.