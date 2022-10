Chytil vyčníval. Stopery Slavie zničil v soubojích, přidal skvělý gól. Kamarád chtěl křičet, co blázní

Fotogalerie +2

Mojmír Chytil si vyšperkoval báječný nedělní podvečer parádní brankou. Míč k němu po nákopu a zaváhání obrany hostí v 54. minutě propadl a útočník Hanáků pohotově z dálky obstřelil brankáře Koláře. Nezvykle levačkou. „Tak jsem to chtěl. Krásně to tam zapadlo," liboval si po utkání v rozhovoru pro O2 TV sport. „Kluci mi říkají, že jsem dítě Štěstěny, že se mi to vždycky nějak odrazí. Ale chodím do všeho naplno i na tréninku," naznačil, že štěstí chodí naproti.

Gólem levačkou všechny překvapil. „Ani nevím, kdy jsem ho naposledy viděl takhle levačkou vystřelit. Bývá spíš nebezpečný hlavou, pravou nohou a soubojově. Byla to ale skvělá trefa, která korespondovala se sebevědomím, které během zápasu měl, podotkl Trpišovský. „Překvapil mě. Určitě nemá tak dobrou levačku jako Jirka Sláma, který dal první gól. Bylo to v plné rychlosti, terén nebyl už optimální. Do zápasu to ale zapadlo. Tyto drobnosti šly s námi," pochvaloval si Jílek.

„Ráno jsme měli rozcvičku, pak oběd, šli jsme spolu na kávu. Říkal mi, že cítí, že dá gól. Odpověděl jsem mu, že i já mám z toho dobrý pocit. Nakonec se to povedlo oběma. Trefil to nádherně. Chtěl jsem na něj zakřičet: co blázníš, proč střílíš... Ale pak to trefil takhle. Klobouk dolů," líčil Chytilův spoluhráč a velký kamarád Jiří Sláma.

Chytilova branka byla nejvíc vidět, celkově byl ale velice platný. Neustále sváděl s obránci Slavie souboje, vyhrával je. Otravoval je, byl nepříjemný, zároveň míče dokázal podržet. Vydržel až do konce utkání i fyzicky. „Už mě ale chytaly křeče," přiznal třiadvacetiletý olomoucký hrdina. „Předvedli jsme vynikající výkon, makali jsme, super vítězství," radoval se.

„Nepamatuju si jediný souboj, který bychom s ním dokázali konstruktivně vyhrát tak, abychom nepropadli nebo ho nefaulovali," mluvil obdivně o Chytilovi a zároveň káravě ke svým svěřencům Trpišovský. „Z mého pohledu měl možná stoprocentní úspěšnost uhraných balonů proti silné stoperské dvojici," vyzdvihl Jílek.

Chytil roste v lídra olomouckého mužstva. „Prošel si Pardubicemi, kde ukázal sílu, i v Sigmě už měl období, kdy byl úspěšný a pak se dostal do stavu, kdy zase výkony nedováděl. Excelentní byl hned v prvním zápase na Baníku, ale pak měly jeho výkony zase sestupnou tendenci. Byla to jen otázka mentálního rozpoložení. To byl náš největší problém," probíral se Jílek vývojem svého útočníka. Podle něj začali Chytil i druhý forvard Antonín Růsek v posledních zápasech uhrávat více míčů.