CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Bravo, bravo, bravo! Slavia s Baníkem mi daly dárek k Vánocům

Měl jsem v neděli souběžně puštěný zápasy anglické ligy Tottenham - Liverpool, ale sledoval jsem prakticky jen duel ve Vítkovicích. Nenechme se ale unést, že byl ukázkou, jak česká liga vypadá. To zase ne. Ale je obrázkem, jak by vypadat mohla. Být plný stadion, tak spadne. Byl jsem nadšený. Přece tohle musejí chtít fanoušci, sponzoři, mecenáši, majitelé klubů. Tohle přitáhne pozornost médií.

Není lehké psát a mluvit o českém fotbale otevřeným a upřímným stylem, jak činím já. Vidím ho totiž takový, jaký by mohl být. Teď chci věřit tomu, že jsme se všichni odpíchli. Můžeme být u znovuzrození českého fotbalu. Utkání v Ostravě bylo nejúžasnější průpravou pro trenéry a hráče, aby se připravili na evropskou scénu. A pro rozhodčí, aby se dostali na mezinárodní listinu.

Vyždímalo ze všech aktérů úplně všechno. Ne jako dřív, kdy se vědělo, že Oscar žádnou červenou kartu nedostane a ve čtyřiadevadesáté minutě penalta proti Slavii je sci-fi. Pokud v české lize takové zápasy budou k vidění, nemám obavy, že by české týmy nehrály Ligu mistrů. Nebo že by se hráči nedostávali do předních evropských klubů.