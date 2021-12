Zákrok Oscara? Nechápu. Jako by v muničním skladu bouchlo torpédo, štvalo Trpišovského

„Ten gól by mi ani tolik nevadil, věřím, že v jedenácti bychom to dokázali zvládnout. Ale to, co předvedl Oscar, byl vrchol jeho výkonu v zápase. V poločase jsme s ním čtyři minuty mluvili, abychom mu vysvětlili, že je pod žlutou a raději ať nechá dát Baník gól, než aby dostal druhou a museli bychom dohrávat v deseti. A on dostane rovnou červenou a pošle ten zápas úplně jinam. To prostě nemůžu skousnout. Všechno se začalo hroutit, jako by v muničním skladu bouchlo torpédo," zlobil se Trpišovský.