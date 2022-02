CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Dejte Hložkovi pokoj! Čekám, až si nějaký trouba vymyslí, že ho chce Mars United

Moje rada zní: Adame, pokus se nevnímat články, ve kterých stojí, že tě chce půlka Evropy. Já totiž už jenom čekám, až nějaký trouba vymyslí, že má o tebe zájem Mars United. Zkus ovlivnit, aby o tobě někteří neříkali, že jen tvým prodejem se Sparta dostane do černých čísel. Tedy blbosti na ntou. Pokud toho dotyční nejsou schopní, hoď to všechno za hlavu. Jsi mladý, profesionálové a fanoušci od tebe očekávají spontánní, nadšený, uvolněný výkon. Nelam si vůbec hlavu s výsledky.

Uvědomujete si všichni, jak články tohoto typu Adamovi ubližují? Jaký na něj vytváříte tlak, když tyto nesmysly říkáte a píšete? Každému soudnému člověku se stačí podívat na jeho vrstevníky a zjistí nebetyčný rozdíl (například Barcelona má náctileté kluky v základní sestavě, vezměte si, co umí). Jsou lidi, kteří by měli vědět, v řadě případů to bohužel vědí, že tě dostávají do role, ve které nemáš vůbec být. K vysvětlení použiju německou terminologii, přijde mi nejpřiléhavější.