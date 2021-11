CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: V Česku dochází k totální degradaci fotbalového řemesla!

„V uplynulém týdnu se Sparta, Slavia a Jablonec popáté představily ve svých skupinách evropských pohárů. Nebudu hodnotit jejich vystoupení. Zásadní, a smutné zároveň, je, že padáme s koeficientem níž a níž. V dalších sezonách budeme rádi za Konferenční ligu. A budeme klesat dál, dokud nevrátíme do českého fotbalu kompetentnost na pozici trenérské a do pozice sportovních ředitelů.

Kompetentnost je lidská a odborná. Lidská je třeba pracovitost, opravdovost, zapálenost. Pokud chcete vykonávat funkci trenéra nebo sportovního ředitele, je to džob na čtyřiadvacet hodin denně, sedm dnů v týdnu, na 365 dnů v roce. Kompetentnost odborná pak zahrnuje obecné a profesionální vzdělání. Když dlouhodobě tvrdím, že bude v českém fotbale hůř, tak právě pro to, že je v něm nekompetentnosti hrozně moc.

Někteří kluci dostávají trenérský džob bez předchozích zkušeností. To samé se týká sportovních ředitelů. Pokud dostanou tým s hotovými hráči, tak to ještě jde. Ale pokud mužstva plná mladíků, dostávají se do neskutečných potíží. Tohle ale platí všude na světě. Viz Frank Lampard v Chelsea.