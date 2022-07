Čtyřicet procent gólů je pryč. Boleslav hledá náhrady za Ewertona a Douděru, Hoftych se nebojí

Boleslav vstřelila v minulém ligovém ročníku celkem třiapadesát branek, Ewerton se trefil jedenáctkrát, Douděra desetkrát. Duo, které se už snaží proniknout do sestavy Slavie, tak obstaralo čtyřicet procent veškeré gólové produkce Středočechů. To při jejich nepřítomnosti představuje pro Hoftychovu partu citelnou ránu pro ofenzivní vozbu.

„Ale takhle to ve fotbale někdy funguje. Znám to z Basileje, kde kluci taky vystřelili, prodali se a přišli další. Pro mě to není nic nového. Je to dobrá vizitka pro všechny v klubu a zároveň je to i jeden z jeho cílů," praví smířlivě obránce Marek Suchý, jeden z lídrů boleslavského mužstva.

Sám je odchovancem Slavie, tudíž ho i zahřeje, když vidí, jak se jeho současní spoluhráči přesouvají z města škodovek do Edenu. Už v zimě se po téhle cestě vydali a do červenobílých barev se převlékli levý bek David Jurásek a útočník Daniel Fila. „Pro mě je to příjemnější, moc jim to přeju a držím jim palce," vzkazuje Suchý Ewertonovi a spol. „Ale když budeme proti sobě na hřišti, jde všechno stranou," slibuje.

Bah také neuměl všechno. Na čem musí pracovat Douděra? Řešíme v pořadu PŘÍMÁK.Video : Sport.cz

Boleslav se učí hrát bez nich. Ewerton s Douděrou měli na jaře skvělou fazonu. „Za rok jim končila smlouva a chtěli se posunout. Odešla nám samozřejmě kvalita a přes dvacet branek. My je musíme nahradit, budou se o to muset podělit hráči, kteří tu jsou," velí Hoftych.

Boleslavský kouč nemá obavy, že by mužstvo v ofenzivě strádalo a bylo jalové. „V přípravě jsme zatím dávali gólů relativně hodně, ale to je něco jiného než liga. Každopádně máme dost hráčů, kteří se umí v koncovce prosadit. Musíme si poradit. Očekáváme góly od Škody, v jeho případě věřím, že se po jeho návratu po zranění zlepšíme i v útočných standardkách. Je tu Ladra, v dobrém světle se ukazuje Krobot. Máme zastupitelnost," vypočítává pětapadesátiletý stratég.

Hoftych avizuje, že by ztrátu produktivních borců měla kompenzovat i pevnější obrana. „Pracujeme na našem herním systému, úplně to není tak, že by přišel hráč za hráče," cítí Suchý.

Zpeněžení ofenzivních opor uvolnilo místo v sestavě pro jiné. Kdo se na kraj zálohy tlačí? Hrát by tam mohl Tomáš Ladra, nabízí se David Pech, prostor na hřišti si snaží vydobýt novic z Bohemians Antonín Vaníček nebo nadějní Martin Rolinek a Denis Darmovzal, jenž v létě přišel z Opavy. Víc prosadit se bude chtít zkušený Jiří Skalák, který v Boleslavi o rok prodloužil smlouvu.