Ředitel Boleslavi: Naše nákupy nebyly náhodné. Se Slavií to funguje

Přišli jste o dva tahouny a produktivní borce Davida Douděru a Ewertona, které jste prodali do Slavie. Povede se vám je nahradit?

To uvidíme. Oba samozřejmě dávali góly a hráli výborně. Ovšem věřím, že se nám je podaří nahradit. Jsem přesvědčený o tom, že jsme díky novým hráčům vytvořili kompaktní tým. Na tréninku všichni denně tvrdě pracují, těší nás, jak celý proces probíhá.

Jste spokojení se současnou podobou kádru?

Ano. Máme momentálně dvaadvacet hráčů a je tu jedna velká změna. Kromě Ondřeje Karafiáta tu není nikdo na hostování. Pan prezident (Josef Dufek) k tomu podotkl, že takový stav tu dlouho nebyl, možná nikdy. Byli jsme na transferové období připraveni, o podobě týmu na novou sezonu jsme se s trenérem Hoftychem bavili hned po jeho příchodu. Vyplatilo se nám to. Nákupy, které jsme udělali, nebyly náhodné. Všichni hráči byli pečlivě vybráni. Přišli hráči s potenciálem jako Darmovzal, Donát, Látal nebo Vaníček, zkušený brankář Polaček, z béčka se posunuli Jahič a Coňk, z hostování se vrátili Krobot a Fulnek.

Prodloužili jste i smlouvy se zkušenými lídry Markem Matějovským a Milanem Škodou. Museli jste je přemlouvat?

Ne. Jednání s nimi byla velmi příjemná, rychlá a korektní. Řekli jsme jim s panem prezidentem, že o ně máme velký zájem kvůli tomu, co všechno dokázali a jaké osobnosti jsou. Vážíme si jejich postoje. Věříme, že nám i nadále hodně pomůžou. Oba jsou strašně důležitou součástí celého klubu. Navíc jsme prodloužili smlouvu i s Jirkou Skalákem, za což jsme také rádi.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Marek Matějovský z Mladé Boleslavi.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Plánujete ještě nějaké zásahy do kádru?

Momentálně se bavíme o jedné, možná dvou drobných změnách, ale nic zásadního už neplánujeme. Chceme, aby se tým mohl připravovat společně po celou dobu.

Vzhledem k tomu, jak čile v poslední době obchodujete se Slavií, budete se snažit přivést někoho z jejího početného kádru? Mluvilo se, že by do Boleslavi mohl zamířit záložník Daniel Samek.

Není to jen o Slavii, s kterou se bavíme o některých jménech, ale v tento moment konkrétní nebudeme. Čekáme, jak dopadnou přípravné kempy všech elitních týmů. Uvidíme, až budou finalizovat svůj kádr na novou sezonu.

Přesto se zdá, že ke Slavii má Mladá Boleslav jasně nejblíže. Nejen kvůli tomu, že jste tam jen v tomto kalendářním roce prodali Davida Juráska, Daniela Filu, Davida Douděru a Ewertona, ale třeba i proto, že vy sám jste tam působil.

Věřím, že máme korektní vztahy se všemi. Fotbalové prostředí je někdy zvláštní, vzpomeňte si na poslední valnou hromadu. Velká názorová nejednotnost tam byla podávána všem v přímém přenosu. Ale ano, se Slavií jsme v tomhle roce několik přestupů udělali. Také není tajemstvím, že i v naší akademii máme řadu mládežníků, kteří prošli slávistickou akademií. Nevím, jestli je to způsobeno mou minulostí v Edenu, ale se všemi lidmi z vedení Slavie se o fotbale bavíme velmi korektně. Stejné to bylo v případě všech transferů. Nemáme podepsanou smlouvu o nějaké bližší spolupráci, ale určitou kooperaci máme a funguje to.

Foto: FK Mladá Boleslav Prezident FK Mladá Boleslav Josef Dufek (vlevo) a generální ředitel klubu David Trunda.Foto : FK Mladá Boleslav

Předpokládám, že pro většinu hráčů v áčku a zřejmě pro úplně všechny v ostatních boleslavských týmech musí být motivující, když vidí, že si k vám Slavia chodí pro posily.

Věříme, že pro naše hráče je motivující podávat co nejlepší výkony za náš klub a zájem proto může přijít z ligových i zahraničních klubů. Na druhou stranu je důležité, že kluci v akademii mají vzory ve hráčích, kteří tu jsou. Je to hlavně Mára Matějovský, který je obrovskou osobností ligy. Tohle funguje. Musím také říct, že i trenér Hoftych a celý tým mají přesah mimo áčko. Dívají se na mládež, komunikují s nově ustanoveným šéfem akademie panem Malurou. Máme nastavený pětiletý koncept, jsme v prvním roce. Investovali jsme do mládeže miliony, chceme hráče posouvat do áčka. Podívejte se na Maška, Pecha, Stránského, v áčku jsou etablovaní, očekáváme, že budou dál růst. Chceme do něj začleňovat i další.

S jakými ambicemi půjdete do nové sezony? Budete chtít proniknout do elitní šestky, nebo myslíte na průnik do evropských pohárů?