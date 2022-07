Slávista Samek se připojil k Boleslavi a už si za ni zahrál. Jaké s ním má Hoftych plány?

Slavia hledá pro talentovaného záložníka Daniela Samka ligový tým, kde by měl najít herní vytížení. Osmnáctiletý fotbalista se v pátek zapojil do přípravy s Mladou Boleslaví a hned naskočil na třicet minut do přípravného zápasu s druholigovým Varnsdorfem. Samek odjede se středočeským celkem v neděli na soustředění do Rakouska, po něm se rozhodne, jestli bude ve městě automobilů hostovat, nebo ne.

Foto: FK Mladá Boleslav Záložník Daniel Samek během přípravného zápasu v dresu Boleslavi proti Varnsdorfu. Foto : FK Mladá Boleslav

Reklama