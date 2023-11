Další domácí ztráta Slovácka. Beru ji na sebe, mrzí útočníka Jurošku dvě zahozené tutovky

Nejblíže ke vstřelení vítězného gólu byl střídající Pavel Juroška, který se po přestávce řítil dvakrát sám na hradeckého brankáře Bajzu. Ani v jednom případě se však mladý útočník premiérové trefy v nejvyšší soutěži nedočkal. Nejprve ho vychytal hostující gólman a poté mu míč utekl od kopačky.

„Byly to velké tutovky. Neproměnil jsem je, a tak to, že jsme nevyhráli, beru na sebe. Znovu jsme doma ztratili dva body. Je to velká škoda,“ kál se Juroška.

Litoval zejména první zahozené střelecké příležitosti. „Bajza byl trochu mimo bránu, avšak já si toho všiml až při druhém dotyku s balonem,“ štvalo Jurošku, že mu tím dal čas zaujmout lepší postavení. „Chtěl jsem ho obstřelit, avšak zvolil jsem špatné řešení. A scházel mi při zakončení větší klid,“ uvědomoval si.

Ví dobře, že to nebyly zdaleka první střelecké příležitosti, které v lize měl. „Nejednou jsem se o tom už bavil s trenérem. Zabývám se tím i sám, ale snažím si to nepřipouštět. Věřím, že smůlu v koncovce co nejdřív prolomím,“ přeje si Juroška.

V minulosti ho stejné trable v koncovce provázely také v béčku Slovácka. „Jakmile jsem ale skóroval poprvé, už mi to pak padalo pravidelně. A podobné to bylo také letos v letní přípravě. Snad se brzy chytnu střelecky i v lize,“ doufá.

Juroška netají ze dvou domácích remíz Slovácka v řadě značné zklamání. „Chtěli jsme ze zápasů s Libercem a Hradcem šest bodů, avšak máme bohužel jen dva. Takže budeme muset teď zabrat venku,“ plánoval.