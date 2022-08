Další rána. Musíme udržet hlavy nahoře, vyzývá posila Sparty

Všichni jsme samozřejmě zklamaní. Myslím, že v prvním poločase jsme nebyli dost dobří, inkasovali jsme dva jednoduché góly ze standardních situací. To se nám nemůže stávat a musíme na tom rozhodně zapracovat. Ve druhé půli jsme se zlepšili a vytvořili si dost šancí, nevzpomínám si, že by měli v druhé půli nějakou šanci. My musíme hrát stejně jako ke konci zápasu a udržet hlavy nahoře.