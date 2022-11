Další sekera! Hložka prodala Sparta až v létě, v minulé sezoně měla ztrátu 407 milionů korun

Nepříjemná bilance. Fotbalová Sparta měla v minulé sezoně ztrátu 407 milionů korun, o 92 milionů více než za předchozí rok. Ztráta nemá negativní vliv na činnost klubu, ujišťují Letenští. Jako hlavní důvod uvádějí záporné transferové saldo. K zásadním přestupům Adama Hložka do Leverkusenu a Dávida Hancka do Feyenoordu došlo až v létě, účetně tak patří až do sezony 2022/2023.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Adam Hložek ze Sparty Praha během derby na Slavii.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Cifra přes 400 milionů korun působí dost hrozivě. Klub ovšem na svém webu ujišťuje, že realizovaná ztráta v hospodářském roce od 1. července 2021 do 30. června 2022 neměla a nemá negativní dopad na jeho provoz. "Sparta splňuje kritéria ekonomické odpovědnosti podle UEFA Financial Fair Play. Klub plnil a nadále plní všechny své závazky vůči obchodním partnerům a dodavatelům," zdůrazňuje. Výsledky hospodaření předloží vedení k závěrečnému schválení valné hromadě, která se uskuteční do konce kalendářního roku. Sparta získala velmi kvalitního manažera, myslí si koučVideo : Sport.cz „Hlavním důvodem ztráty je výsledné záporné transferové saldo. Plánovali jsme bilanci přestupů uzavřít na zisku ve výši 50 milionů korun, ve výsledku jsme připsali záporný výsledek v hodnotě 104 milionů korun. Přestupy Adama Hložka do Leverkusenu a Dávida Hancka do Feyenoordu, které měly z pohledu českého klubu naprosto mimořádné finanční parametry, zapisujeme účetně až do sezony 2022/2023," vysvětluje generální ředitel František Čupr. Za Hložka a Hancka dostala Sparta dohromady více než půl miliardy korun. K přestupům započítávaným do účetní bilance sezony 2021/2022 patří mimo jiné příchody Caspera Höjera, Tomáše Čvančary či Jakuba Peška, na druhé straně pak prodeje Davida Moberga Karlssona či Davida Lischky. Práce s talentovaným Kryštofem Daňkem a dalšími teenagery ve Spartě. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz Mezi nejzásadnější příjmy patřily finance za účast v evropských pohárech, které činily 227,6 milionu korun. Za prodané vstupenky na domácí utkání na evropské scéně Sparta inkasovala 39,3 milionu korun. Celkové obchodní příjmy klubu za minulou sezonu dosáhly 213,1 milionu korun. Náklady na mzdy hráčů a členů realizačních týmů dosáhly ve Spartě 370,9 milionu korun, o 12 milionů více než v předchozí sezoně. Náklady na provoz vyčíslili Letenští na 266,2 milionu a provoz stadionu je stál 41,5 milionu. V kladných číslech skončila Sparta od příchodu majitele Daniela Křetínského v roce 2004 jen třikrát - v sezonách 2004/05 (31,8 milionu), 2016/17 (22,6 milionu) a 2018/19 (311,6 milionu). FORTUNA:LIGA Buďme rádi, že Sparta má Křetínského, myslí si Rada. Co ho na chování miliardáře mrzí? „Sparta je díky své silné akcionářské struktuře ekonomicky velmi stabilním klubem," říká Čupr. Vlastnická struktura klubu je řešena na úrovni akciové společnosti 1890s holdings, která je majoritním vlastníkem (99,9 %) AC Sparta Praha fotbal, a.s. Zbytek akcií drží minoritní akcionáři. Ve společnosti 1890s holdings drží 56 % a jednu akcii předseda představenstva klubu Daniel Křetínský společně s manažery ze skupiny EPH. Tento majetkový podíl je reprezentován společností EP Sport Holdings. Zbývající podíl ve výši 44 % minus jedna akcie je kontrolován Patrikem Tkáčem a skupinou J&T Private Equity Group. FORTUNA:LIGA Po Plzni zvládli i Slovácko. Hráči na sebe zvýšili nároky a jdou nahoru, kvituje Priske