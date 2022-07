Debutoval s Hložkem. Za rok si řekneme, jestli na Spartu mám, přiznává Plechatý před zlomovou sezonou

Od března jste kvůli zranění ze zápasu se Slavií nehrál. Už jste v pořádku?

Byl jsem nažhavený a chtěl stihnout ještě nějaký zápas na konci minulé sezony. Pauza byla dlouhá a člověk má chuť a motivaci se po zranění vrátit zpátky mnohem větší. Nakonec se to nepovedlo, ale jsem rád, že jsem se alespoň pořádně doléčil a přípravu začal úplně fit. Ovšem teď jsme zase na první ligový zápas chytili Spartu, takže zase nemůžu hrát... To je taková smůla.

Mrzí vás, že se nemůžete proti „svým" vytáhnout?

Na jednu stranu mě to docela mrzí, chtěl bych se proti Spartě ukázat, někdy se to povoluje. Na druhou stranu kluky ze Sparty znám a něco jsem tam prožil. Takže ano i ne. I když po té delší pauze to mrzí víc, zahrát bych si už chtěl.

Když do Sparty přišel nový trenér Priske, netoužil jste zkusit se tam porvat o místo?

Sparta je Sparta, ale popravdě se mi z Liberce nechtělo, je tady skvělá parta i zázemí. Nový trenér znamená vždy nový impuls, všichni by měli začínat ze stejné startovní čáry a je pravda, že jsem si říkal, že by nebylo špatný, kdybych šel alespoň do přípravy. Ale domluvili jsme se na této cestě, že ještě rok budu na hostování a pak si řekneme, jestli to bude nebo nebude na Spartu a co se mnou dál.



Čeká vás tedy klíčová sezona?

Je dost možný, že to bude jedna ze sezon, ve které se musím ukázat. A buď se posunu dál a bude to na Spartu, nebo nebude. Samozřejmě bych tam chtěl, o tom sní každý malý kluk, když je tam v mládeži a vidí kluky, jak nastupují za áčko. Jako malí jsme tam ještě podávali balony. Třeba Davidu Lafatovi, což byl zážitek.

Podával jste balony i s Adamem Hložkem?

Hložan se k nám přesunul do devatenáctky, možná s námi hrával už v sedmnáctkách. Ale to jsme už byli velcí, podávat míče chodili mladší.

Každopádně za Spartu jste oba v základní sestavě nastoupili poprvé ve stejném zápase, pamatujete?

To je pravda. Jasně, že si to pamatuji. Poprvé jsme spolu nastoupili v základní sestavě proti Bohemce. Hložan předtím hrál párkrát už dřív, ale vždycky jen na pár minut. Do základu jsme šli spolu. Pořád jsme i v kontaktu, občas si napíšeme. Myslím, že Leverkusen si zaslouží. V lize všem ukázal, že už má na víc. Doufám, že se mu tam bude dařit.

Vysnil jste si také jednou podobný přestup?

Jdu krok po kroku. Snažím se makat a vše si vyhodnotit až po sezoně. Nemám dlouhodobé cíle, že bych chtěl přestoupit tam a tam. Když se člověku povede sezona, je větší šance nějaké nabídky. Je to odměna za jeho práci.

Jestli krok za krokem, toužit tedy musíte po prvním ligovém gólu, ne?

(usměje se) Jo, o něm už sním dlouho. Už by mi tam taky mohl padnout, ale vždy ještě malý kousek chyběl, nebylo štěstí. Ale je pravda, že se do toho snažím tlačit. Doufám, že tuhle sezonu už to zlomím.

Je to již dlouhé? V lize jste odehrál 63 zápasů.

Už ano. Ale pro obránce je vstřelený gól až taková nadstavba. Mým cílem je v zápase spíše udržet nulu vzadu. Když se mi to povede, jsem spokojený. Ale je pravda, že gól už by přijít mohl taky.

Oněch 63 zápasů jste nasbíral ve čtyřech různých klubech. Chtěl byste se po sezoně již fotbalově usadit?

Určitě by mi to už nevadilo. V Liberci mám byt a vždycky je složitější, když po sezoně člověk neví, kam půjde a kam ho to foukne. Jestli byt má pustit nebo si ho držet. I proto jsem rád, že jsem mohl pokračovat v Liberci. A dál uvidíme po sezoně, zda bude zlomová.



V Liberci žijete s bývalou hráčkou Sparty, jak často spolu řešíte fotbal?

Přiznám se, že o tom se s ní někdy bavím nerad, protože je ke mně dost kritická. Vždy po zápase se mě ptá: Proboha, co jsi to tam zase dělal? (usměje se) Když prohrajeme, tak jsem i dost naštvaný, a pak ještě dostanu doma... Příjemné to není. Ale beru to s rezervou. Když ještě hrála, tak jsem ji taky poradil. Beru to od ní jako od přítelkyně, ne jako od fotbalistky.

Poznali jste se ve Spartě?

Ano, ale ona už kvůli studiu nehraje. Už jsme spolu sedm let, od mých šestnácti a jejích patnácti. Utíká to hrozně rychle. Dřív jsme počítali pomalu každý měsíc, že máme výročí. A najednou je to sedm let.

Na jaké pozici hrála?