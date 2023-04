Disciplinárka řeší Spartu i jejího majitele Křetínského. I v lize by měly fungovat evropské pořádky, poukazuje Fousek

Nejde jen o Křetínského, trest může dostat i letenský klub. Maximální výše pokuty za nezabránění vstupu neoprávněných osob do prostor vyhrazených účastníkům utkání je pět milionů korun, Spartě by ale podle všeho hrozila pokuta v řádech nejvýš několika stovek tisíc.

Podobný případ se odehrál v srpnu 2021. Tehdy disciplinární komise uložila Jablonci pokutu 100 tisíc korun za vstup šéfa klubu Miroslava Pelty do kabiny rozhodčích o poločase utkání s Bohemians 1905. Severočeši porušili povinnosti pořadatele tím, že nezamezili vstupu nepovolaných osob k sudím. Sám Pelta se podle komise disciplinárně neprovinil, neboť řád tehdy ještě nebyl novelizován.

Ke Křetínskému se po návratu do Prahy vyjádřil i první muž českého fotbalu Petr Fousek, který byl na kongresu v Lisabonu zvolen do výkonného výboru UEFA.

„Je to o principu, ne o jménech. Instalovali jsme profesionální komisi rozhodčích, aby byla oproštěná od vlivu klubů. Český fotbal na to nebyl zvyklý, mluvím o období, ještě než Mirek Pelta přišel do kabiny rozhodčích," poukazuje předseda FAČR.