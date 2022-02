Do Karviné daleko? Kdepak! Klidně bych za fotbalem procestoval celý svět, říká Zorvan

„Za šanci hrát zase ligový fotbal jsem opravdu moc rád. Přeci jen ten rozdíl v obou soutěžích je nepopsatelný. To si člověk ani nedokáže představit, když to nezažije. Doufám, že celému týmu včetně mě se bude dařit a ligu v Karviné zachráníme," uvedl Zorvan.

Zatímco většina Čechů podle karvinského vedení nabídky ze slezského klubu odmítá, Zorvan ji rád přijal. „Klidně bych za fotbalem procestoval celý svět. Pokud bych měl jít třeba za dva roky do Japonska, tak budu nadšený a nebudu to brát jako nějakou zradu, či degradaci. Jsem rád, že jsem zdravý a mohu hrát fotbal. To mě baví nejvíc. Je jedno kde," upozorňoval.

S rodinou bydlí v Praze, rád by ji nyní přesunul na východ republiky. „Mám to teď domů nějakých čtyři sta kilometrů, takže stěhování je aktuální. Máme malého syna a jsem na něm docela závislý," vysvětloval s úsměvem na tváři Zorvan.

Karviná vstoupí do jarní části v sobotu na hřišti první Slavie Praha z posledního místa. „Na předposlední Teplice to máme šest bodů. Potřebujeme udělat co nejvíce bodů teď do konce základní části. Ve skupině o záchranu si to pak rozdáme mezi sebou, tam se může stát cokoliv," přemítal.