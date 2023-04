Dobrý bod a cenná lekce, netají Priske. Derby bylo reklamou na fotbal

Jsem hlavně rád, že jsme i tak zůstali věrní našemu způsobu hry a koncentrovali se na to, co je nám vlastní. V první půli jsem byl trochu nespokojený, často jsme byli zbrklí. O pauze jsme si to vysvětlili a ve druhé půli se nám dařilo obranu Slavie lépe otevírat. Nejen celý tým, ale i jednotlivci se něco naučili. Věřím, že příští derby budou po těchto zkušenostech zcela v naší režii.

V týdnu toho byla plná média. Mě to však jednoduše nezajímalo. Soustředili jsme se hlavně na nás, ne na to, v jakém rozestavení soupeř nastoupí. Slavia má vysokou kvalitu a chovám k ní a k tomu, co jejich trenérský štáb zvládl za poslední roky vytvořit, velký respekt. Každý jejich hráč ví, co má na hřišti dělat. Pak je tedy jedno, kdo bude v její základní jedenáctce. Naše příprava se v týdnu zaměřuje hlavně na nás a náš způsob hry. Pokud jde o naši ofenzivní činnost, s ní jsem byl hlavně ve druhé půli spokojený.