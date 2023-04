Krejčího přemohly po derby emoce. Co jsme dokázali, dvakrát dorovnat skóre, to jsem tady dlouho nezažil!

Vzhledem k průběhu zápasu jsme za něj rádi. Dvakrát jsme dokázali dotáhnout a potvrdit, že momentálně na to máme po herní i fyzické stránce. Bohužel to nevyšlo výsledkově.

Kapitán nás vrátil zpátky do hry. 😍 #acsparta pic.twitter.com/YMJ8sgAqjs

Při děkovačce vás evidentně přemohly emoce. Co se stalo?

Nebudu skrývat, že jsem byl dojatý. Říkal jsem klukům, že co jsme dokázali, dvakrát dorovnat zápas, a hlavně v nastavení na 3:3, už jsem tady dlouho nezažil. Vývoj sezony, kam směřujeme, jsem za to moc šťastný. To byl důvod mých emocí.