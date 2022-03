Dohrávali v křečích. Za bojovnost si výhru zasloužíme, řekl Gebre Selassie

Co vám blesklo hlavou, když jste šli brzy vyloučením Štetiny do deseti?

Že to bude dlouhý. (usměje se) Ale dobře jsme ustáli hned následující standardku. Kdybychom z ní dostali gól, asi by se zápas vyvíjel jinak. I když s přibývajícím časem síly ubývaly, zároveň nám to dodávalo energii, že když už se držíme tak dlouho, vydržíme to až do konce.