Dvě nahrávky a gól roku. Kluci říkají, že to byla náhoda, ale já si to nemyslím, culil se Juroška

Baník zvítězil nad Brnem vysoko 4:0 a udělal důležitý krok k záchraně zpackané ligové sezony. „Pro nás to byl extrémně důležitý zápas. Byly takové šumy, že to bude jednoduché, že se lehce zachráníme, ale kdybychom dneska ten zápas nezvládli, tak se dostaneme pod obrovský tlak. Zatímco naši soupeři mohou získat, my v této skupině můžeme jenom ztratit," zdůraznil 30letý obránce.

Dvě gólové nahrávky a jedna nádherná branka. Byl to váš nejlepší zápas za Baník?

Z pohledu těch čísel určitě, to asi ano. Už od Liberce, co jsem naskočil zpátky do sestavy, nebyly ty zápasy špatné, výkonnost nějakým způsobem gradovala a celkově jako tým hrajeme o dost lépe. Před týdnem v Olomouci jsme byli produktivní a dneska znovu, hráli jsme s chutí. Byl to důležitý zápas, pro nás to je určitě vzpruha.

Posílají se ty centry do vápna v uvozovkách trochu snáz, když víte, že tam jde Tijani, který teď má skvělou formu?

Tak v Brně (1:2) nás uhlavičkoval jejich Tijani (Mohamed). Teď to vyšlo nám. Snažil jsem se to dávat více na zadek, protože na přední to ten brněnský Tijani dokáže odvrátit, v tom je silný. Našeho Tijaniho (Muhamed) tam výborně doplňoval i Klimič (Jiří Klíma). Dnes to vyšlo parádně a bylo jedno, zda tam jde velký (Tijani), nebo malý (Cadu). Vletěli jsme na ně a vše, co jsme si řekli, jsme splnili do puntíku a vyšlo to.

Ve druhém poločase jste jako bonbónek přidal gól po dalekonosné střele, kterou jste vymetl pravý horní roh branky. Přesně tam jste mířil?

Hned, jak mi to Plavša (Srdjan Plavšič) dával, jsem věděl, že si to posunu a budu se snažit to dávat na zadní. Už jsem takhle Berkovcovi dal jeden gól v přípravě. Kluci mě samozřejmě hecují, že je to náhoda, ale já si to úplně nemyslím. Vyšlo to pěkně do růžku.

Z tribuny se zdálo, že vám balon trochu uskočil... Nebyla to střela z nouze?

Z nouze úplně ne. Věděl jsem, že chci střílet, ale dal jsem si prvním dotykem míč trochu více doleva, o to víc jsem tu střelu musel zaobalit a utáhnout.

Po tom gólu jste se ani moc neradoval. Bylo tam jen takové gesto Pojďte mě obejmout, chlapci.

(směje se) Tak nevím, ty emoce prostě takové byly.

Z posledních dvou utkání, v Olomouci a nyní proti Brnu, máte skóre 8:1. Štve vás hodně, že musíte hrát jen skupinu o záchranu?

Samozřejmě. Nechci říct, že tam nepatříme, protože jsme si to zavinili sami, ale o to více musíme předvádět, že tam nepatříme. A to nejen v jednom utkání, ale v každém dalším až do konce. Do konce zbývají čtyři zápasy a ty budeme chtít všechny zvládnout.

Nehrozí po takovém začátku nadstavby třeba uspokojení?

To nesmíme dopustit!

S Brnem jste dvakrát v sezoně prohráli. Měli jste před třetím vzájemným zápasem dostatek sebevědomí?