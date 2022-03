Chorý věnoval vítězný gól čerstvě narozené dceři Lindě. Jsem šťastný, odehrávají se ve mně obrovské emoce, přiznal

Nevstoupili jsme do něj zdaleka optimálně. Po naší zbytečné ztrátě míče jsme inkasovali. Po půlhodině jsme se už ale výrazně zlepšili. Důležité bylo, že kluci stihli díky zvýšené aktivitě do pauzy vyrovnat. Beauguel opět prokázal, jak je v soupeřově šestnáctce pohotový. Byl to nesmírně důležitý gól.