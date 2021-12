Facka pomůže? Šlágr s Plzní vyhraje Slovácko, tvrdí experti

„Když Dynamo snížilo na 1:2, najednou znejistěli. Jak já říkám, nestačili přešaltrovat. To, co se jim na jihu Čech přihodilo, byl naprostý úlet," vrací se k týden starému duelu bývalý kouč Slovácka Stanislav Levý. Myslí si, že moravské mužstvo, které se už druhou sezonu pohybuje pro mnohé nečekaně v popředí tabulky nejvyšší soutěže, dostalo facku v pravý čas. „Na Viktorku se určitě velmi dobře nachystalo. Porazí ji," je přesvědčený.

Také František Komňacký, který přivedl v roce 2000 tým ještě pod bývalým názvem Synot mezi elitu, mírně favorizuje Hradišťské. „Bude to vyrovnaný zápas. Doufám, že bude k vidění výborný fotbal. Výhoda domácího prostředí by mohla naklonit misky vah ve prospěch Slovácka," domnívá se někdejší asistent kouč u reprezentace.

I on má za to, že výpadek v Budějovicích mužstvo Slovácka ještě víc namotivuje v bitvě s rivalem. „Týmu, který skutečně chce atakovat čelo ligové tabulky, by se něco podobného nemělo stát. Je to známka, že Slovácko má ještě na čem pracovat. Proti Spartě ale podalo téměř bezchybný výkon," uvažuje Komňacký.