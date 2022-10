FC Hradec Králové má hodnotu 25 milionů, o prodeji rozhodne nové vedení města

Posudek na ocenění klubu si město zadalo v červnu u liberecké firmy 1. Znalecká. Vedení radnice mínilo, že tendr na prodej klubu stihne vypsat do zářijových komunálních voleb. Zpracování posudku se však zdrželo a radnice tendr již do voleb vypsat nestihla. Problémem se ukázalo GDPR, tedy ochrana osobních údajů, týkající se smluv jednotlivých hráčů. Řešení se podle primátora našlo vytvořením souhrnné hodnoty smluv.

Radnice zamýšlela vypsat soutěž na prodej klubu proto, že se začali objevovat zájemci o vstup do klubu. O vstup do klubu letos projevil zájem podnikatel Vlastimil Sehnal, který byl v minulosti předsedou představenstva prvoligového 1. FC Brno a také senátorem za ODS v obvodu Blansko. V roce 2017 založil politické hnutí Sportovci. V červenci radnice za zájemce o vstup do klubu označila podnikatele Petra Dědka, který to však následně popřel.