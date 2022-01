Plzni kvůli zranění scházel nejlepší ligový střelec Beauguel a nenastoupil ani další ofenzivní hráč Kopic. Západočeši měli podle očekávání převahu, ale do vedení se v 39. minutě dostalo Brno. Po nedorozumění v obraně se trefil bývalý plzeňský hráč Řezníček. Viktoria v přípravě inkasovala poprvé po třech vítězstvích s čistým kontem.

Ještě před pauzou mohl srovnat Sýkora, ale mířil jen do tyče. Ve 47. minutě už se Západočeši prosadili, když se po Mosquerově centru trefil Potočný. Obrátit stav už favorit přes několik šancí nedokázal.

"Jsem rád, že jsem ten gól dal. Mosky (Mosquera) dal krásný balon, jsem rád, že jsem to takhle dobře líznul a že to tam na zadní tyči spadlo. Spokojenost," uvedl v nahrávce pro média Potočný, který netradičně nastoupil na hrotu útoku.

Jablonec v prvním utkání na soustředění ve Španělsku nečekaně podlehl gibraltarskému mistrovi Lincolnu. Velký outsider rozhodl souboj dvou účastníků podzimní skupiny Evropské konferenční ligy dvěma góly v úvodních 25 minutách. Vaníček ještě do poločasu snížil, ale další šance už Severočeši lehkovážně zahodili.

"V první půli byl soupeř dvakrát ve vápně a dal dva góly po takových až triviálních chybách. Šancí na vyrovnání pak bylo více než dostatek, měli jsme na to zápas otočit. Trefujeme gólmana na lajně z penalty a podobně. Mrzí to," řekl nový jablonecký asistent trenéra Tomáš Čížek.

Karviná v třetím utkání v Tipsport lize dosáhla na druhou výhru, druholigový Prostějov porazila díky Jursově proměněné penaltě ze závěru první půle. Tradiční zimní turnaj se hraje v pěti čtyřčlenných skupinách, celkový vítěz vzejde z jedné společné tabulky. Blízko k prvenství je Mladá Boleslav, která vyhrála všechny tři zápasy ve skupině B. Předstihnout ji může už pouze Brno, které ještě do soutěže nezasáhlo.

"Vítězství mě těší. Prostějov to má postavené na herních kombinacích. Sice jsme utkání odnesli vyloučením, ale i za cenu dvou karetních faulů jsme to uhráli a po delším čase udrželi čisté konto. To je pozitivní," řekl pro klubový web karvinský trenér Bohumil Páník, jehož týmu patří po podzimní části poslední místo prvoligové tabulky.