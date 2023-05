Fotbalisty Teplic opouští také útočník Žák, pokračuje naopak brankář Grigar

Žák přišel do Teplic vloni v lednu z druholigového Prostějova a v 45 zápasech nejvyšší soutěže za Severočechy dal osm branek. Dařilo se mu především v podzimní části uplynulého ročníku, kdy si připsal sedm ligových gólů. Na jaře však už sedmadvacetiletý útočník další trefy nepřidal.

"Odvedl tu spoustu práce. Nabídli jsme mu v zimě smlouvu, ale on nabídku odmítl a na jaře už nebyla jeho minutáž taková. Hráli jiní. Rozhodli jsme se, že dáme šanci jim," citoval teplický web sportovního ředitele Štěpána Vachouška z dnešního setkání s novináři.

Klub už v minulých dnech oznámil, že končí dvě dlouholeté opory z obrany. Pětatřicetiletý pravý bek Vondrášek působil v Teplicích od roku 2003 a až na hostování v Ústí nad Labem a v Sokolově na počátku dospělé kariéry strávil celých 20 let na Stínadlech. Odehrál 346 ligových zápasů, ve kterých zaznamenal 21 branek a stejný počet asistencí.

O tři roky mladší Hyčka působil v Teplicích od ledna 2017. Za šest let odehrál rovněž krajní obránce v dresu Severočechů 139 ligových utkání s bilancí tří gólů a osmi asistencí. Podobně jako Vondráška ho v jarní části uplynulé sezony trápilo zranění.

"Po sezoně jim končila smlouva, rozhodli jsme se ji neprodloužit. Bylo to velmi těžké rozhodování. Nabídli jsme oběma to, co Honzovi Rezkovi a Admiru Ljevakovićovi, tedy že budou hrát za béčko a trénovat mládež. Oba ale naši nabídku odmítli, ještě chtějí dál pokračovat ve fotbalové kariéře na vrcholové úrovni," řekl Vachoušek.