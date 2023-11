Fotbalová Sparta slaví 130. výročí založení, oslavy vyvrcholí proti Zlínu

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho oslavili letošní výročí s předstihem už v květnu, když získali první titul po devíti letech a celkově 37. v dějinách. Hlavní oslavy probíhají tento měsíc. Klub měl Galavečer ve Veletržním paláci. V pátek se na stadionu na Letné koná den otevřených dveří, ve středu na stejném místě proběhne darování krve, které je součástí 17. ročníku Sparťanské krve. Tato akce letos spojuje fotbalovou a hokejovou Spartu, slavící 120 let. Po listopadové reprezentační přestávce se Letenští představí doma proti Zlínu.

Podle něj spočívá kouzlo knihy v jejím společenském přesahu. „Není to tak jako v jiných případech, že je to jen chronologická historie nebo popisování důležitých milníků v historii klubu. Je to vyprávění lidských příběhů spojených se Spartou,“ konstatoval Kasík.