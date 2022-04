Galásek: Premiéra? Podívejte, jak se ze mě kouří!

„Moje premiéra? Podívejte, jak ze mě ještě kouří," culil se Galásek. „Jsem však rád za kluky, odvedli v Plzni dobrou práci. Týden byl hektický, snažil jsem se je připravit tak, aby věděli, co mají hrát," dodal někdejší reprezentační kapitán.

Baníku po sérii pěti zápasů bez výhry uteklo čtvrté Slovácko na osm bodů, na hráče padla psychická deka. I proto se snažil Galásek se svými asistenty odlehčit před duelem v Plzni atmosféru. „Chci od nich, aby hráli víc fotbal. Aby si víc dovolili. Musím na ně tlačit, aby se o to snažili. Jenže v Plzni končila snaha na technických dovednostech hráčů. Ztráceli jsme hodně míčů," podotkl Galásek.

„Když uděláme dvě individuální chyby, nemůžeme si myslet, že budeme v Plzni bodovat. Plzeň nás přetlačovala v soubojích, měla většinu odražených míčů. Do šancí jsme se skoro nedostávali, v ofenzívní fázi je na čem pracovat. Ale stáli jsme proti silnému soupeři, který nás do ničeho nepustil. Přesto byl zápas otevřený až do konce," sdělil Galásek.