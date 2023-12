Galerie ligových rebelů. Krejčí je kápo, ale v cizině by mohl narazit, říká expert

Právě kouč Krejčí u Lvíčat tehdy čerstvého sparťana stáhl z pozice defenzivního štítu na stopera. „Bylo to dané i nepříjemnou covidovou dobou, často nám vypadávali hráči. Láďa na stoperu může uplatnit všechny svoje přednosti: má výbornou rozehrávku, skvěle čte hru a velí hráčům před sebou,“ popisuje trenér Krejčí.

Svoji někdejší oporu ale neomlouvá: „Co mu projde ve Spartě nebo české lize, to mu nemusí projít v zahraničí. Oprávněně si dělá ambice na evropské top kluby, jenže tam se úlety nepromíjí. Je mu čtyřiadvacet, a pořád by ještě na sobě měl pracovat.“

„Důvodů může být víc. Jedna věc je živelná povaha a důrazný styl, do všeho vlétne naplno. A jako stoper hasí situace, které vytvořili spoluhráči před ním. Minimálně ze začátku mohl být problém taky v jazykové bariéře, než se s týmem sehrál,“ podotýká Krejčí. „Je otázka, kolik karet by posbíral v kvalitnějším týmu s lepšími spoluhráči. Třeba se to brzy dozvíme.“