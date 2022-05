Gebre Selassie zvažuje, co dál: Vystřízlivěl jsem z toho, že vše musí končit krásně

Umíte si tedy představit, že nepovedený zápas s Olomoucí byl posledním v kariéře?

Dokážu. Už jsem vystřízlivěl z takových představ, že všechno v životě musí končit krásně. Kdyby to byl poslední zápas, tak by prostě byl poslední, dokázal bych se s tím srovnat. Ne každý ukončí kariéru nebo nějakou životní etapu bezchybně. Potom bych si musel celou kariéru komplexně zhodnotit a určitě byla více nad očekávání, než které jsem kdy měl. V tomhle ohledu jsem vyrovnaný.

Před rokem jste říkal, že pokračování bude mimo jiné záležet na tom, zda budete mít po roce v Česku chuť hrát dál a na zdraví. Tělo by pokračovat dovolilo?

Relativně je dobré. Nějaké maličkosti jsou, ale po sedmnácti letech profesionálního zápřahu tohle už jiné nebude. Tělo by ještě něco dalo.

Chuť zůstala?

Chuť hrát mám, to je pravda. Ale abych byl upřímný, poslední zápasy zanechaly takovou pachuť, že člověk přemýšlí, jestli takhle ještě dál chce.

Chápu to dobře, že by vás už nebavilo bojovat o záchranu?

To zase ne. Ani tady nemáme tým, který by měl bojovat o udržení. Ovšem tým se doplnil o hráče, které jsme potřebovali, až když už tak zvaně hořel dům. Potom jsme už jen doháněli manko a body ztracené na začátku nám scházely. Těžko teď říkat, jak bude vypadat další sezona, protože nevíme, jaký tým tady bude na začátku přípravy. Pochopitelně by bylo nejlepší, aby už na začátku byl z devadesáti procent pohromadě, abychom spolu strávili v přípravě co nejvíce času, když tedy budu mluvit o tom, že bych měl hrát.

Je pravda, že když vezmu i loňský sestup s Brémami, za dva roky jste moc fotbalové radosti nezažil.

Jak se to vezme. Na začátku jsme na tom sice byli fakt špatně, jenže zase je hrozně fajn, když se tým semkne a dostane se z toho největšího bahna. Nebyla to samozřejmost, že jsme to dokázali, tohle nesmíme úplně opomíjet. Akorát když přijde herní útlum a vyústí to v takový konec sezony, zanechá to špatný dojem.

Je možné, že byste hrál i jinde než v Liberci?

To ne. Člověk sice nemá nikdy říkat nikdy, ale to je ta nejméně pravděpodobná varianta ze všech. Byl bych rád, kdyby se věci vyřešily během několika týdnů. Jelikož žijeme v Liberci, nemusíme na něco nějak šíleně spěchat.

Jak jste spokojen osobně se svými výkony?

Jak se to vezme. Určitě nemůžu být kompletně spokojený. A jelikož jsem na sebe přísný, určitě jsem odehrál lepší sezony. V souhrnu však myslím, že to bylo ok. Některé zápasy se mi podařily více, některé méně. Nejsem ten, kdo by obcházel někoho jeden na jednoho, jsem týmový hráč, rád kombinuji s ostatními, takže když hapruje týmový výkon, ani ten můj není úplně nejlepší. Taková však byla naše sezona. Nebyla jednoduchá pro nikoho, ani pro mě.

Často jste měnil pozici v rozestavení, nakolik vám tohle uškodilo?

Nemyslím, že uškodilo. Ale věřím, že kdybych měl ustálenou pozici, bylo by to lepší. Posty jsem hodně střídal. I během týdne jsem trénoval na jednom postu, a nakonec se to vyvrbilo tak, že jsme měli nějaké zraněné a hrál jsem jinde. Na své pozici bych měl větší vliv na hru v tom dobrém slova smyslu.

Tedy na kraji?

Mně se vždy nejlíp hrálo na pozici halvbeka, i na pravém obránci. Můžu hrát i stopera. Rád odzadu rozehrávám, jenže tím tahle pozice v uvozovkách končí. Už tam není něco navíc. Samozřejmě i jako střední obránce můžete vyjíždět k soupeřově vápnu, byť těžko se budete vracet. Rozehrávat můžete i jako halvbek nebo pravý obránce a zároveň můžete být i sám nebezpečný ve finální fázi.

Jak se podle vás liga změnila během devíti let, kdy jste byl v Brémách?

Stále jde o velmi fyzickou soutěž, možná občas až na úkor herního projevu. Porovnává se mi však těžko, protože je to dávno, kdy jsem odcházel. V hlavě mi zůstává především naše titulová sezona s Libercem, kdy jsme opravdu po všech stránkách hráli fantastický fotbal. Tehdy byl člověk v úplné euforii z toho, jak se nám dařilo. Takže ten kontrast je teď pochopitelně velký.

Sledujete boj o titul?

Výsledkově ano, ale jak pro nás sezona skončila, osobně se snažím od fotbalu odpočinout a nesledovat každý zápas, který v televize zrovna běží. Snažím se využít času, jehož se nám teď kvůli předčasnému konci dostalo.

Co děláte navíc?

Trénujeme dopoledne a odpoledne mají synové tréninky, na které je rozvážíme, to se nemění. Ale když je hezký počasí, můžu zajet na trénink i na kole a nemusím přemýšlet nad tím, abych pak nebyl nějak extrémně unavený na zápas, když už žádný nemáme.

Není otrava trénovat jen tak, bez zápasového cíle?

Ještě hraje naše béčko, takže někteří kluci se udržují v tréninkovém rytmu i kvůli utkání. Jinak to beru jako fakt. Když je hezky, tak je stejně fajn být na hřišti a hrát s balonem. Takže to nevidím jako nějakou katastrofu. Jen je to zvláštní, když je v podstatě po sezoně a už nebude žádný zápas a trénuje se, aby dovolená nebyla šíleně dlouhá.

Jak se vám vůbec zamlouvá systém ligy s nadstavbou?

Mnohem víc by se mi zamlouvala normální soutěž bez nadstavby, jako se hraje v Německu. Ani bych neřekl, že to plní nějaký speciální účel, lidí na stadiony nechodí víc.

Dělají vám radost Brémy, které mají velkou šanci vrátit se do první ligy hned po loňském sestupu?

Sleduju je a doufám, že to bude mít šťastný konec. Taky měly sezonu s výměnou trenéra, i když z jiných důvodů. Taky u nich nastal zlom v průběhu, začaly vyhrávat a bodovat a dlouho se držely na špici. Bohužel teď na konci se tam situace vyrovnala a boj o postup bude napínavý až do konce. Bylo by fajn, kdyby se jim podařil okamžitý návrat. Šlo by o důkaz, že do bundesligy opravdu patří.

A co říkáte na výkony Patrika Schicka, který za Leverkusen nasázel už 22 branek?