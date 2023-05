GLOSA: Další promrhaná sezona Zbrojovky. Po skvělém podzimu přišel na jaře strmý pád

Navíc se střelecky zadrhl kapitán Řezníček, který přišel na poslední chvíli i o korunu pro nejlepšího ligového kanonýra. Bez jeho gólového příspěvku byli Brňané v koncovce téměř neškodní. A čím dál míň byl na hřišti vidět i talentovaný záložník Ševčík. Možná i pod dojmem blížícího se odchodu do mistrovské Sparty.

Tím, že při posledních zápasech vytvářeli na stadionu silně negativní atmosféru, mají i oni na dalším pádu mužstva do druhé ligy svůj podíl. Ostře to kontrastovalo s přístupem zlínských příznivců, kteří dorazili do Brna v hojném počtu a neúnavně svůj celek bez nadávek a urážení povzbuzovali.