Zklamaný Hašek po sestupu Brna: Ševčík? Aktuálně není na přesun do velkého klubu připravený

Jak hodnotíte svoje brněnské působení?

Úkol, s nímž jsem do Zbrojovky přišel, byl jasně daný. Nezachránili jsme se, takže jsem ho nesplnil. Smlouvu jsem měl do konce sezony, tudíž mi utkáním se Zlínem vypršela. Musím ale říct, že práce tady mě bavila. Našel jsem v Brně výborné spolupracovníky v realizačním týmu a dobrý pocit jsem měl i z lidí v klubu.

V Brně tedy definitivně končíte?

To teď už záleží na vedení klubu, pokud by mělo zájem, abych pokračoval. Je tam ale samozřejmě spousta otazníků.

Sezonu jste ještě mohli zachránit víkendovým vítězstvím nad Zlínem. Proč se vám nepovedlo získat tři body?

Myslím, že diváci viděli zajímavý a napínavý duel. My jsme většinu času dobývali soupeřovu defenzívu. Vytvořili jsme si několik šancí, avšak žádnou jsme bohužel neproměnili. Největší byla asi hned ta první Faltova. Hrnuli jsme se dopředu, tlačili jsme Zlíňany až do konce. Hráči dělali všechno pro to, aby liga v Brně zůstala. Kýžený gól jsme ale nevstřelili.

Proč jste reprezentačního záložníka týmu do 21 let Ševčíka, který míří do Sparty, poslal na hřiště až na závěrečných 25 minut?

Protože nemá momentálně formu. Zřejmě i proto, že minulý týden maturoval. A možná se už viděl v novém angažmá. Do poslední chvíle jsem zvažoval, jestli má vůbec do zápasu jít. V žádném případě na něj ale nesvaluju vinu za náš nezdar. Ševčík je šikovný fotbalista, který byl na podzim klíčovým hráčem Zbrojovky. Má před sebou slibnou budoucnost. Aktuálně však není na přesun do velkého klubu připravený.

Jaký vliv měly na vaši práci časté protesty brněnských příznivců proti majiteli klubu?

Žádný. Před utkáním se Zlínem jsem ale kluky upozorňoval, aby se nepodělali z toho, kdyby nás fanoušci nepovzbuzovali. Což se nestalo, a já jim za to děkuju. Vím, že by chtěli vidět mužstvo někde jinde. Dělali jsme všechno, co bylo v našich silách. Cíl jsme nenaplnili, a teď už to nejde vzít zpátky. Jako trenér jsem za to zodpovědný.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Jakub Řezníček z Brna při utkání se Zlínem.

O tom, že Zbrojovka padá do druhé ligy, však nerozhodlo poslední střetnutí...

To ne. Přišel jsem za situace, kdy se výsledky týmu zhoršovaly, a mně se nepodařilo sestupný trend změnit. Bohužel jsme nestříleli góly. V nadstavbě jsme dali pouze jeden. Srážela nás zranění a absence kvůli žlutým a červeným kartám. A doteď mě mrzí domácí utkání s Českými Budějovicemi, v němž jsme dovolili Dynamu vyrovnat na 1:1 v 93. minutě. Poslední čtyři zápasy měla už naše hra solidní parametry, avšak vytěžili jsme z nich jen dvě remízy v Teplicích a se Zlínem. Bohužel až úplně na závěr jsme udrželi vzadu čisté konto, ale už nám to bylo nanic.

Hodně vás asi přibrzdilo i to, že se střelecky zadrhl kapitán Řezníček...