Gruzínský fotbalista Čanturišvili po konci smlouvy ve Zlíně zamířil do Jablonce

"Když jsem v Česku podepisoval první smlouvu, hrál Jablonec Evropskou ligu. Je to klub, který má ambice, a proto jsem tady. Jsem hráč, který má vítězný charakter a chci s klubem dosáhnout co nejvíc. Fotbal se hraje proto, abys hrál evropské poháry. Věřím, že i celý tým je stejně nastavený a podaří se nám společně dostat Jablonec co nejvýš v tabulce," uvedl Čanturišvili, který v minulosti hrával také za Trnavu či Dinamo Tbilisi.