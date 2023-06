RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Koubek v Plzni? Překvapení. Baráž byla pro fajnšmekry, svátek bude v Edenu

Pardubice se na baráž naladily výhrou v Ostravě, pak v Příbrami daly dva góly a odvetu už pak doma zvládly. Přeji to Radku Kováčovi, který postupem času trenérsky vyspěl, snaží se, aby jeho tým hrál líbivý fotbal. Pardubice měly ale řadu hráčů na hostování, o které teď přijde minimálně na přípravu. Otázkou je, jak se povede tým složit dál, protože pokud ano, mohl by Kováčův tým myslet i na vyšší příčky.

Co se týče Příbrami, souhlasím s útočníkem Tomášem Wágnerem, že finance jsou pro klub dlouhodobě problémem, a pokud se to nezmění, tak i samotná účast v baráži je pomalu zázrakem. Je jasné, že pan Starka by rád viděl klub v nejvyšší soutěži, ale tím to končí. Stadion klub na nejvyšší soutěž má, ale třeba stav hrací plochy už podle ohlasů není nejlepší.