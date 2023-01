Haló, tady Vrba. Trenér má stále chapadla na Slovensko, ve hře byla i reprezentace

Mimo slovenský fotbal je již dlouhých 15 let. Mistrovský titul s Žilinou pro něj byl odrazovým můstkem k velké trenérské kariéře. Kontakty za hranicemi si Pavel Vrba stále udržuje. Když potřebuje informace o zajímavých hráčích, dobře ví, komu zavolat. A v minulosti byl také blízko ohledně postu kouče slovenské reprezentace. Lákal by ho ještě dnes. „Nějaké diskuse byly, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ usmívá se nový trenér Zlína.

Trenér Zlína Pavel Vrba o svých kontaktech na SlovenskuVideo : Tipsport

Článek Fotogalerie +7 Valletta (Od našeho zpravodaje) - Ševci se na Tipsport Malta Cupu chystají na svůj druhý duel se Sandhausenem. Turnaj přilákal zástupce nejen českých, ale i slovenských médií. Pro ně je Pavel Vrba stále zajímavý, proto od nich dostal otázku, zda si po štacích v Púchově a Žilině stále ještě uchoval tak říkajíc chapadla na Slovensko. „Mám na Slovensku nadále dobré vztahy. Když potřebuji informace o hráčích, tak jsou tam stále lidé, kteří mi je umějí poskytnout," culí se kouč. Dortová oslava narozenin fotbalistů Zlína po tréninku na MaltěVideo : Pavel Dosadil, Valletta Návrat na Slovensko si dovede představit. „Nikdo mě zatím neoslovil (smích). Určitě jsou kluby, které by mě zajímaly. Vím, že ambice některých jsou vysoké a jak znám pár majitelů, tak se určitě budou chtít posouvat dál. Myslím si, že slovenský fotbal udělal za posledních pět let obrovský skok," přemítá Vrba. „Na Slovensku jsou určitě některé velmi zajímavé kluby, které mají velké ambice a chtějí pravidelně hrávat poháry. To je pro mě určitě zajímavé. Pokud takový klub je, tak proč ne," ujišťuje. Trenér Zlína Pavel Vrba a čerstvé posily týmu Libor Kozák s Filipem Balajem na MaltěVideo : Tipsport Podle slovenských novinářů jsou ve vedení tamního svazu lidé, kteří by pro Vrbu dokázali zvednout ruku v případě, že by byl ve hře o místo trenéra slovenské reprezentace. „Dovedu si takové angažmá představit. Samozřejmě, proč ne? V minulosti už probíhalo i jednání a byl jsem v kontaktu s více lidmi. Slovenská reprezentace má vysoké ambice. Chce pravidelně postupovat na MS a EURO, kde by se chtěla ukázat, takže mě to určitě láká," netají Vrba. „Je to otázka možností. Proč bych se měl bránit příštím jednáním nebo bychom se vrátili tam, kde jsme začali před několika lety?" laškuje nový trenér Zlína se slovenskými reportéry během soustředění na Maltě. FORTUNA:LIGA Měl jsem nabídku hodně na Východ, překvapuje Vrba. Některé lidi z Baníku už nechce vůbec vidět