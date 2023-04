Hledá se střelec. Slovácko trápí ofenzíva s Svědík říká: Podívejme se na Brno

„Je to strašně znát a sami to vidíte. Byla zde daleko větší gólová síla, než máme teď. Kalabiška, Reinberk nebo Havlík mohou skórovat, ale trefí se dvakrát třikrát za sezonu. Opory z hlediska střílení branek, na které by se mohl mančaft spolehnout, nemáme. Šance si vytvoříme, ale nedáme je," poukazoval Svědík. „Finální fáze nás trápí. Řešením je místo střely čekání na spolupráci, nebo to chceme dohrávat až do branky. To není cesta k úspěchu. Dostali jsme se k centru, ale chyběla kvalita. Když už byla, tak jsme v šestnáctce nedokázali zakončit," pokračoval.