Hložek je pryč, Sparta bere jiný talent z Olomouce

Mají jasno, Adam Hložek se jednotlivcem z českých zdrojů nahradit nedá. Stejně starý Kryštof Daněk přesto přichází s nezáviděníhodnou visačkou. Devatenáctiletý záložník z Olomouce se stal další posilou fotbalové Sparty. Očekává se, že na Letné by se měl stát právě novým Hložkem, což je pro něj velká výzva. Reprezentant do 21 let podepsal víceletou smlouvu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Kryštof Daněk ještě v dresu Sigmy Olomouc.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Kouzlo nechtěného. V prvním ligovém kole minulé sezony vstřelil právě Kryštof Daněk na Letné už ve 3. minutě úvodní gól. V novém soutěžním ročníku už tady bude doma jako hráč Sparty. Fotbalově vyrůstal v olomoucké Sigmě a brzy bylo jasné, že má v sobě velký potenciál. Na svém kontě má starty v reprezentačních výběrech od 15 do 21 let. Právě se Lvíčaty devatenáctiletý střední záložník momentálně bojuje o účast na EURO. 🖊️ POSILA | Kryštof Daněk je naším novým hráčem! Český reprezentant do 21 let přichází na Spartu z Olomouce. Kryštofe, hodně štěstí v dresu Sparty! 💙💛❤️ #acsparta ➡️ https://t.co/SYytx7sj2M pic.twitter.com/sbVIqDThdG — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 6, 2022 V covidem přerušené sezoně 2019/20 vstřelil v dresu olomoucké devatenáctky v devíti zápasech dvanáct gólů. Na jaře 2020 pak v sedmnácti letech debutoval v nejvyšší soutěži. Do konce ročníku odehrál ještě dvě ligová utkání. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Kryštof Daněk ze Sigmy Olomouc v souboji se sparťanem Adamem Hložkem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo "Kryštof Daněk patří bezesporu mezi nejzajímavější mladé fotbalisty u nás, který k nespornému potenciálu přidává již cenné zkušenosti. V devatenácti letech si připsal více než 50 startů v nejvyšší soutěži, pravidelně patří k tahounům mládežnických reprezentací," poukazuje Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která hráče zastupuje. "Díky herní inteligenci se jedná o ofenzivního fotbalistu využitelného na vícero pozicích, což ho řadí mezi velmi úzkou a ceněnou skupinu hráčů. Zásadní je v mých očích jeho osobní nastavení. Velmi dobře ví, co chce, a dělá pro to absolutní maximum," dodává Kolář. 🦌 na 🏟️. #acsparta pic.twitter.com/leyTcZPqMi — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 6, 2022 V uplynulé sezoně odehrál Daněk za Olomouc 29 ligových zápasů, vedle trefy na Letné zapsal gól ještě proti Zlínu. V devatenácti letech má na svém kontě celkovou bilanci 55 ligových startů, 5 gólů a 4 asistence. „Jsem rád, že mi Sigma umožnila nabídku Sparty přijmout. Cítím, že je správný čas udělat v kariéře další krok. Chtěl bych poděkovat všem fanouškům za podporu, také všem trenérům, že jsem se mohl dál posouvat. Sigmě budu dál fandit a věřím, že se jí bude dařit," poukazuje devatenáctiletý záložník na webu Sigmy. „Jednání se Spartou byla dlouhá a tvrdá. Nakonec ale splnila podmínky, které jsou pro Sigmu výhodné. Kryštof měl o přestup také zájem a za této situace jsme mu nechtěli bránit v dalším rozvoji jeho talentu. Za odvedené služby mu děkujeme a přejeme mu do budoucna hodně štěstí. Věříme, že dále rozvine svůj potenciál a potvrdí, že Sigma umí vychovávat hráče pro evropský fotbal," zdůrazňuje sportovní manažer Ladislav Minář. Daněk se stal třetí letní posilou Sparty. Nejprve přivedla zpátky svého odchovance Jana Mejdra z Hradce Králové, z Jablonce zase dorazil reprezentant Jaroslav Zelený, další obránce. Navíc hostování ze Sassuola proměnil v přestup záložník Lukáš Haraslín. Třetí tým české ligy naopak ve čtvrtek opustila ofenzivní opora Adam Hložek, který přestoupil do bundesligového Leverkusenu. FORTUNA:LIGA Sparta koupila Zeleného. Se Slavií hrál Ligu mistrů, teď posílí rivala

